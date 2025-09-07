Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Finalinde İtalya'ya 3-2 Mağlup Oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile Dünya Şampiyonu olma yolunda finalde karşı karşıya geldi. Heyecan dolu finalde her saniye büyük bir rekabete sahne oldu.
TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanan maçta Türkiye nefeslerini tuttu ve Sultanlar'ı destekledi.
2-2 set sonuçlarıyla netice setine giden maçta sonucu adeta bloklar belirledi ve 3-2 mağlup olduk.
Milli takımımız bu sonuçla dünya ikincisi oldu.
Büyük rekabete sahne olan final maçında sonucu netice seti belirledi.
Netice setinde karşılıklı sayılar vardı... Millilerimiz bloklara karşılık veremedi.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
