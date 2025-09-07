onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Finalinde İtalya'ya 3-2 Mağlup Oldu

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Finalinde İtalya'ya 3-2 Mağlup Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2025 - 17:35

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile Dünya Şampiyonu olma yolunda finalde karşı karşıya geldi. Heyecan dolu finalde her saniye büyük bir rekabete sahne oldu. 

TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanan maçta Türkiye nefeslerini tuttu ve Sultanlar'ı destekledi. 

2-2 set sonuçlarıyla netice setine giden maçta sonucu adeta bloklar belirledi ve 3-2 mağlup olduk.

Milli takımımız bu sonuçla dünya ikincisi oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Büyük rekabete sahne olan final maçında sonucu netice seti belirledi.

Büyük rekabete sahne olan final maçında sonucu netice seti belirledi.

İtalya ilk seti 25-23 kazanırken ikinci sette bambaşka bir milli takım vardı.

Vargas'la yeni bir başlangıç yapan milliler seti 25-13 kazandı ve setleri 1-1'e getirdi. 

Üçüncü sette ise basit hatalar adeta sonucu belirledi. 26-24'le kazanan İtalya oldu ve İtalya 2-1 öne geçti. 

Dördüncü sette Vargas gövde gösterisi yaptı. Vargas'ın servisleri farkı açarken orta hücumlardan da hayli sayı bulduk ve 25-19 kazanan taraf olarak netice setine taşıdık maçı.

Netice setinde karşılıklı sayılar vardı... Millilerimiz bloklara karşılık veremedi.

Netice setinde karşılıklı sayılar vardı... Millilerimiz bloklara karşılık veremedi.

Uzun ralliler ve karşılıklı sayılarla başlayan netice setinde müthiş bir heyecan kasırgası vardı. 

3-3 ve 4-4'lük sayılar iki taraf için de yoğun bir mücadeleye sahne oldu.

Vargas'la üst üste sayılar bularak netice setinde farkı ikiye çıkardık ve 6-4'ü bulduk. İtalyanlar üst üste iki sayı bularak eşitliği yakaladı. Vargas'ın dışarıdaki topu da İtalyanları öne geçirdi. 

Üst üste bloklardan sonuç bulan İtalya farkı bir anda dörde çıkardı ve 12-8 yaptı. 

Üst üste iki blokla İtalya maçı kazanan taraf oldu. Netice setini 15-8 kaybederek mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldık ve dünya ikincisi olduk.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
38
17
7
2
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın