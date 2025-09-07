Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Finalinde İtalya'ya 3-2 Mağlup Oldu

Uzun ralliler ve karşılıklı sayılarla başlayan netice setinde müthiş bir heyecan kasırgası vardı.

3-3 ve 4-4'lük sayılar iki taraf için de yoğun bir mücadeleye sahne oldu.

Vargas'la üst üste sayılar bularak netice setinde farkı ikiye çıkardık ve 6-4'ü bulduk. İtalyanlar üst üste iki sayı bularak eşitliği yakaladı. Vargas'ın dışarıdaki topu da İtalyanları öne geçirdi.

Üst üste bloklardan sonuç bulan İtalya farkı bir anda dörde çıkardı ve 12-8 yaptı.

Üst üste iki blokla İtalya maçı kazanan taraf oldu. Netice setini 15-8 kaybederek mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldık ve dünya ikincisi olduk.