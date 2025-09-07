Gönüllerin Şampiyonu: Filenin Sultanları Dünya İkincisi Oldu, Destek Mesajları Art Arda Geldi!
Filenin Sultanları, İtalya karşısında setlerde 3-2 mağlup oldu ve FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda dünya ikincisi olarak bir kez daha hepimizi gururlandırdı. Dünyanın en iyisi olabileceğini gösteren A Milli Voleybol Takımımıza destek mesajı yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filenin Sultanları, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ikinci oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
ülkede kadın olmanın zorluklarıyla yüzleş sonra çık dünya 2. ol. herşeye rağmen bir tebessüm oluşturduğunuz için teşekkürler.
Kimse kusura bakmasın gönüllerin şampiyonu diye bişey yok o son setteki mallık sersemleme neydi öyle 7-8 sayı seri verip şampiyonluğu kaçırdılar
Size kurban olsunlar.Sizin yaptığıniz katkıyı bu ülkeye ülkenin yüzde ellisi toplansa yapamaz.Birtanesiniz kizlar.Ulkemin aydınlık kadınları.Cicekler gibisiniz