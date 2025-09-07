onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Gönüllerin Şampiyonu: Filenin Sultanları Dünya İkincisi Oldu, Destek Mesajları Art Arda Geldi!

Gönüllerin Şampiyonu: Filenin Sultanları Dünya İkincisi Oldu, Destek Mesajları Art Arda Geldi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.09.2025 - 18:05

Filenin Sultanları, İtalya karşısında setlerde 3-2 mağlup oldu ve FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda dünya ikincisi olarak bir kez daha hepimizi gururlandırdı. Dünyanın en iyisi olabileceğini gösteren A Milli Voleybol Takımımıza destek mesajı yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ikinci oldu!

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ikinci oldu!

İtalya karşısında 3-2 mağlup olan A Milli Voleybol takımımız, şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Dünya ikincisi olan Filenin Sultanları'na destek mesajları yağdı.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ferit öztürk

ülkede kadın olmanın zorluklarıyla yüzleş sonra çık dünya 2. ol. herşeye rağmen bir tebessüm oluşturduğunuz için teşekkürler.

Yusuf Kürşad Kalkan

Kimse kusura bakmasın gönüllerin şampiyonu diye bişey yok o son setteki mallık sersemleme neydi öyle 7-8 sayı seri verip şampiyonluğu kaçırdılar

zehra kılıç

Size kurban olsunlar.Sizin yaptığıniz katkıyı bu ülkeye ülkenin yüzde ellisi toplansa yapamaz.Birtanesiniz kizlar.Ulkemin aydınlık kadınları.Cicekler gibisiniz