Hep Destek, Tam Destek: A Milli Basketbol Takımı Oyuncuları, Filenin Sultanları'nın Maçını Pür Dikkat İzledi!

Filenin Sultanları
07.09.2025 - 17:27

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda final maçını İtalya ile oynayan Filenin Sultanları, nefesleri kesen bir mücadele sergiliyor. Çeyrek finale yükselen A Milli Basketbol takımı oyuncularımız Alperen Şengün, Cedi Osman ve Onuralp Bitim, antrenman sonrası telefonlarından maçı takip ederken görüntülendi.

Kaynak: AA

Alperen Şengün, Cedi Osman ve Onuralp Bitim'in antrenman sonrası maçı izlediği anlar:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
