Omzunda Kedisiyle Pekin'e Dönen Bir Çinli Gördüğü İlgiyi ve Havaalanının İmkanlarını Paylaştı

Ülkemizde bazı büyük havaalanları, kediler ve hayvansever yolcular için özel imkanlar sunarak “kedi dostu” imajını pekiştiriyor. Örneğin belirli terminal alanlarında kedi dinlenme alanları veya mini parklar bulunabiliyor. Yolcular, uçuş öncesi veya sonrası bu alanlarda kedilerle vakit geçirebiliyor, onlara yiyecek veya su temin edebiliyor.

Ayrıca bazı havaalanlarında evcil hayvan kabul prosedürleri oldukça esnek ve konforlu. Kedi taşıma çantaları için özel bekleme alanları, veteriner hizmetleri veya hijyenik oyun alanları sunuluyor. Bu sayede hem kediler hem de kedi sahipleri daha stressiz bir yolculuk deneyimi yaşayabiliyor.