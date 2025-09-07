onedio
Omzunda Kedisiyle Pekin'e Dönen Bir Çinli Gördüğü İlgiyi ve Havaalanının İmkanlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
07.09.2025 - 15:59

Bildiğiniz üzere ülkemiz son dönemde, kedilere olan sevgisiyle turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle İstanbul gibi şehirlerde sokaklarda serbestçe dolaşan kediler, turistler için adeta şehrin yaşayan bir parçası hâline gelmiş durumda. Ziyaretçiler, tarihi mekânları gezerken karşılaştıkları kedilerle fotoğraf çekmekten ve onların günlük yaşamlarına tanıklık etmekten büyük keyif alıyor. Bu durum, ülkemizin “kedi dostu bir ülke” imajını güçlendiriyor ve turistlerin şehre olan ilgisini artırıyor. Kedilere gösterilen sevgi ve hoşgörü, ziyaretçilere sadece estetik bir deneyim sunmakla kalmıyor; aynı zamanda kültürel bir gözlem fırsatı da sağlıyor.

Omzunda kedisiyle ülkesine dönen bir Çinli, gördüğü ilgiyi ve yaşadığı deneyimi paylaştı. Görüntüler beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Kedi şehrinden Pekin'e dönüyorum."

Ülkemizde bazı büyük havaalanları, kediler ve hayvansever yolcular için özel imkanlar sunarak “kedi dostu” imajını pekiştiriyor. Örneğin belirli terminal alanlarında kedi dinlenme alanları veya mini parklar bulunabiliyor. Yolcular, uçuş öncesi veya sonrası bu alanlarda kedilerle vakit geçirebiliyor, onlara yiyecek veya su temin edebiliyor.

Ayrıca bazı havaalanlarında evcil hayvan kabul prosedürleri oldukça esnek ve konforlu. Kedi taşıma çantaları için özel bekleme alanları, veteriner hizmetleri veya hijyenik oyun alanları sunuluyor. Bu sayede hem kediler hem de kedi sahipleri daha stressiz bir yolculuk deneyimi yaşayabiliyor.

