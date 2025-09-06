onedio
Doğal Seçilim: Hayvanat Bahçesindeki Kaplanı Rahatsız Eden Bir Adamın Yüreği Ağzına Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.09.2025 - 21:35

Bildiğiniz üzere hayvanat bahçeleri yıllardır tartışmalı bir konu. Kimileri hayvanat bahçelerinin nadir türlerin korunmasına ve insanların doğayı yakından tanımasına fırsat sağladığını savunurken pek çok kişi, hayvanların doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılması ve sınırlı alanlarda tutulması etik açıdan eleştiriyor. Bu durum, hayvanların stres, sıkılma ve davranış bozuklukları yaşamasına yol açabiliyor. Ayrıca, ziyaretçiler bazen hayvanları ürkütebiliyor ya da onlara yabancı cisimler ve yiyecekler vererek zarar verebiliyor.

Bir adma gittiği hayvanat bahçesinde kendi halinde yatan bir kaplanı dürterek onu rahatsız etmeye çalıştı. Fakat eli kafese sıkışınca yüreği ağzına geldi.

