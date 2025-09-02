Kediye Kamera Takan İçerik Üreticisi Kedinin Sokak Köpekleri ile Mücadele Ettiği Anları Paylaştı

Son dönemde bazı hayvan sahipleri, özellikle kedilerine kamera takarak onların günlük yaşamlarını gözlemlemeye başladı. Bu kameralar sayesinde kedilerin evde ve dışarıda neler yaptığı, nasıl davrandığı takip edilebiliyor. Ortaya ise birbirinden ilginç görüntüler çıkabiliyor.
Bir içerik üreticisi, kamera taktığı kedinin sokak köpeklerinin saldırısından büyük bir çabayla kurtulduğunu fark etti. Ortaya çıkan görüntü aksiyon filmlerini aratmadı.
Kediler mi daha zeki köpekler mi?
👇
