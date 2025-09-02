onedio
Kediye Kamera Takan İçerik Üreticisi Kedinin Sokak Köpekleri ile Mücadele Ettiği Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
02.09.2025 - 09:32

Son dönemde bazı hayvan sahipleri, özellikle kedilerine kamera takarak onların günlük yaşamlarını gözlemlemeye başladı. Bu kameralar sayesinde kedilerin evde ve dışarıda neler yaptığı, nasıl davrandığı takip edilebiliyor. Ortaya ise birbirinden ilginç görüntüler çıkabiliyor.

Bir içerik üreticisi, kamera taktığı kedinin sokak köpeklerinin saldırısından büyük bir çabayla kurtulduğunu fark etti. Ortaya çıkan görüntü aksiyon filmlerini aratmadı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Kediler mi daha zeki köpekler mi?

Kediler ve köpekler, insanların en yakın iki dostudur ve her ikisi de farklı karakterleri ve davranışlarıyla bilinir. Kediler genellikle bağımsız, meraklı ve kendi alanlarına düşkün olurken, köpekler sadık, sosyal ve sahipleriyle güçlü bağ kurmayı sever. İnsanlarla olan ilişkilerinde de fark vardır: kediler daha seçici ve temkinli bir yakınlık gösterirken, köpekler çoğu zaman sevgilerini ve bağlılıklarını açıkça ifade eder. Köpeklerin kedilerden daha zeki olduğu bilinse de bu videonun ardından kafalar biraz karıştı.

