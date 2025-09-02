onedio
Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin Oje Döküp Yenisini Almak Zorunda Kaldığı Geceliğin Şimdiki Değer Ne?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.09.2025 - 09:04

Aşk-ı Memnu, Türk televizyon tarihinin efsanelerinden biri. Yayınlandığı dönemde büyük bir izlenme rekoru kıran dizi, sadece güçlü oyunculukları ve çarpıcı hikayesiyle değil, aynı zamanda Türk dizilerinin kalitesine ve anlatım tarzına olan etkisiyle de dikkat çekti. Yasak aşk teması ve dramatik kurgusuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, sosyal medyada ve günlük yaşamda uzun süre konuşuldu. Popülerliği sayesinde Türk dizilerinin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasını sağladı ve modern Türk televizyon dizilerinin çerçevesini şekillendiren bir kilometre taşı haline geldi. Bugün bile hala dizinin pek çok sahnesi gündem oluyor.

Dizide Firdevs Hanım'ın meşhur bir gelinliği vardı hatırlarsanız. Hatta Cemile üzerine oje döküp yenisini almak zorunda kalmıştı. Peki Cemile'nin 2000 TL verdiği geceliğin bugünkü değeri ne? Bir içerik üreticisi hesapladı.

Kaynak: https://youtube.com/shorts/Gqi-9CQmj9...
Buradan izleyebilirsiniz;

Geceliğin bugünkü değeri 107.866 TL.

Geceliğin bugünkü değeri 107.866 TL.

Elbisenin bugünlü değeri pek çok parametre göz önüne alınarak hesaplandı ve ortaya yine dudak uçuklatan bir rakam çıktı. Ayrıca içerik üreticisi, Cemile'nin o dönemde 2 bin TL'ye altın alsaydı bugün kaç parası olacağını da hesapladı. Pek çok kişi ise geceliğin o dönem ve bugün kaç asgari ücretle alınabileceğini hesaplayınca ortaya yine dudak uçuklatan bir tablo çıktı.

