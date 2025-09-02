Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin Oje Döküp Yenisini Almak Zorunda Kaldığı Geceliğin Şimdiki Değer Ne?

Aşk-ı Memnu, Türk televizyon tarihinin efsanelerinden biri. Yayınlandığı dönemde büyük bir izlenme rekoru kıran dizi, sadece güçlü oyunculukları ve çarpıcı hikayesiyle değil, aynı zamanda Türk dizilerinin kalitesine ve anlatım tarzına olan etkisiyle de dikkat çekti. Yasak aşk teması ve dramatik kurgusuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, sosyal medyada ve günlük yaşamda uzun süre konuşuldu. Popülerliği sayesinde Türk dizilerinin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasını sağladı ve modern Türk televizyon dizilerinin çerçevesini şekillendiren bir kilometre taşı haline geldi. Bugün bile hala dizinin pek çok sahnesi gündem oluyor.

Dizide Firdevs Hanım'ın meşhur bir gelinliği vardı hatırlarsanız. Hatta Cemile üzerine oje döküp yenisini almak zorunda kalmıştı. Peki Cemile'nin 2000 TL verdiği geceliğin bugünkü değeri ne? Bir içerik üreticisi hesapladı.