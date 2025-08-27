Metin Akpınar, Şener Şen, Toroğlu: Taklit Videoları ile Bilinen İsmail Baki Sosyal Medyadan Taklit Dersi Verdi

Oyuncu İsmail Baki Tuncer'i taklit videoları ile tanıyor olabilirsiniz. Kariyerine 2001’de TRT 1’de yayımlanan Tele Pazar programındaki skeçlerle başlamış olan oyuncu ardından farklı televizyon yapımlarında yer alarak geniş kitlelere ulaştı. Özellikle kendi oluşturduğu “Sabit Kanca” karakteriyle büyük bir çıkış yakalamış ve bu tiplemeyi sinemaya da taşımıştı. Kendisi aynı zamanda Survivor'da da yarışmacı olacak yer almıştı.

Kendisine sürekli olarak başarılı taklitlerinin sırrı solulan İsmail Baki Tuncer, sosyal medya hesabından adım adım taklit dersi verdi. Gelin birlikte izleyelim.