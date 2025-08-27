onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Metin Akpınar, Şener Şen, Toroğlu: Taklit Videoları ile Bilinen İsmail Baki Sosyal Medyadan Taklit Dersi Verdi

Metin Akpınar, Şener Şen, Toroğlu: Taklit Videoları ile Bilinen İsmail Baki Sosyal Medyadan Taklit Dersi Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.08.2025 - 14:41

İçerik Devam Ediyor

Oyuncu İsmail Baki Tuncer'i taklit videoları ile tanıyor olabilirsiniz. Kariyerine 2001’de TRT 1’de yayımlanan Tele Pazar programındaki skeçlerle başlamış olan oyuncu ardından farklı televizyon yapımlarında yer alarak geniş kitlelere ulaştı. Özellikle kendi oluşturduğu “Sabit Kanca” karakteriyle büyük bir çıkış yakalamış ve bu tiplemeyi sinemaya da taşımıştı. Kendisi aynı zamanda Survivor'da da yarışmacı olacak yer almıştı.

Kendisine sürekli olarak başarılı taklitlerinin sırrı solulan İsmail Baki Tuncer, sosyal medya hesabından adım adım taklit dersi verdi. Gelin birlikte izleyelim.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ismailbakioff...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öncelikle Erman Toroğlu taklidi ile başlayalım;

Öncelikle Erman Toroğlu taklidi ile başlayalım;

👇

Belki de en çok taklidi yapılan isimlerden Metin Akpınar'ın taklidi nasıl yapılır?

Belki de en çok taklidi yapılan isimlerden Metin Akpınar'ın taklidi nasıl yapılır?

👇

Bir başka usta oyuncu ile bitirelim;

Bir başka usta oyuncu ile bitirelim;
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın