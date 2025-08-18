Yine Bildiğiniz Gibi: Yıldız Tilbe Sahnede Kendisini Görüntüleyen Drone'a Mikrofonla Saldırdı

Yıldız Tilbe ülkemizin en nevi şahsına münhasır isimlerinden biri bildiğiniz üzere. Hem sahnede hem de günlük hayatında sıra dışı tavırlarıyla tanınan, kendine has bir sanatçı. Sahneye çıktığında enerjisi, duygularını en içten şekilde yansıtması ve özgün yorumlarıyla dinleyicilerini adeta büyülüyor. Aynı zamanda yaptığı birbirinden ilginç çıkışlarla aynı zamanda şoktan şoka da sürüklüyor.

Yıldız Tilbe'nin Yenikapı konserinde yaptığı hareket gündem oldu. O anlar 'Yıldız Tilbe yine bildiğimiz gibi dedirtti.