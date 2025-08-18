onedio
Yine Bildiğiniz Gibi: Yıldız Tilbe Sahnede Kendisini Görüntüleyen Drone'a Mikrofonla Saldırdı

Yine Bildiğiniz Gibi: Yıldız Tilbe Sahnede Kendisini Görüntüleyen Drone'a Mikrofonla Saldırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.08.2025 - 21:09 Son Güncelleme: 18.08.2025 - 21:20

Yıldız Tilbe ülkemizin en nevi şahsına münhasır isimlerinden biri bildiğiniz üzere. Hem sahnede hem de günlük hayatında sıra dışı tavırlarıyla tanınan, kendine has bir sanatçı. Sahneye çıktığında enerjisi, duygularını en içten şekilde yansıtması ve özgün yorumlarıyla dinleyicilerini adeta büyülüyor. Aynı zamanda yaptığı birbirinden ilginç çıkışlarla aynı zamanda şoktan şoka da sürüklüyor.

Yıldız Tilbe'nin Yenikapı konserinde yaptığı hareket gündem oldu. O anlar 'Yıldız Tilbe yine bildiğimiz gibi dedirtti.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Yıldız yine yıldız"

"Yıldız yine yıldız"

Drone teknolojisi artık hayatımızın her alanında bildiğiniz üzere. Özellikle sahnelerde sanatçıların birbirinden büyülü anları drone ile daha da görkemli görünebiliyor. Fakat Yıldız Tilbe arkasından sinsice yaklaşan drone'a da kendi tarzıyla karşılık vermiş. 😅

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
