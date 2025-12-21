Demet Akalın Pişmanlığını İtiraf Etti: Ahu Yağtu ve Aras Bulut İynemli Evine Talip Olmuş

Başarının şerefine de kendini fena şımartmış, 450 bin TL’lik lüks çantasını 'Bize şans getir bakalım küçük bebek' notuyla paylaşmıştı. Çanta gündem olmuştu ama asıl dert başka yerden patlak verdi: kiracı meselesi!

Akalın, uzun süre pilot kiracısına veryansın etmiş, 'Bu evleri siz bedava oturun diye almadık. Adam çöktü evime!' sözleriyle isyan bayrağını çekmişti. 5 bin TL kira ödendiğini, artık bu paraya bir mekanda sadece yemek yendiğini anlatan şarkıcı, 'Bir öğrenciye bedava oturturum daha iyi' diyerek tepkisini açık açık dile getirmişti. Hatta bu stres yüzünden evi sattığını, iki evini de kiraya vermeyip bilerek boş tuttuğunu söylemişti.