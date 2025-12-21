onedio
Demet Akalın Pişmanlığını İtiraf Etti: Ahu Yağtu ve Aras Bulut İynemli Evine Talip Olmuş

Gülistan Başköy
21.12.2025 - 11:59

Sözünü sakınmamasıyla magazin dünyasının en eğlenceli isimlerinden biri olan Demet Akalın, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Uzun süre kiracısıyla yaşadığı sorunlar yüzünden evini sattığını anlatan Akalın, bu süreçte Ahu Yağtu ve Aras Bulut İynemli’ye evini kiralamadığı için pişman olduğunu itiraf etti. 'Onlar öderdi ya pişman oldum' dedi.

Kaynak: Gazete Magazin

Demet Akalın bu yaz Sefo ile yaptığı "Yerinde Dur" düetiyle yazın en çok konuşulan işlerinden birine imza atmıştı.

Başarının şerefine de kendini fena şımartmış, 450 bin TL’lik lüks çantasını 'Bize şans getir bakalım küçük bebek' notuyla paylaşmıştı. Çanta gündem olmuştu ama asıl dert başka yerden patlak verdi: kiracı meselesi!

Akalın, uzun süre pilot kiracısına veryansın etmiş, 'Bu evleri siz bedava oturun diye almadık. Adam çöktü evime!' sözleriyle isyan bayrağını çekmişti. 5 bin TL kira ödendiğini, artık bu paraya bir mekanda sadece yemek yendiğini anlatan şarkıcı, 'Bir öğrenciye bedava oturturum daha iyi' diyerek tepkisini açık açık dile getirmişti. Hatta bu stres yüzünden evi sattığını, iki evini de kiraya vermeyip bilerek boş tuttuğunu söylemişti.

Derken geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleriyle ettiği sohbet sırasında bomba bir itiraf geldi.

Demet Akalın, büyük evine bir dönem Ahu Yağtu’nun talip olduğunu anlattı:

'Büyük olan eve Cem Yılmaz’ın eski karısı (Ahu Yağtu) yazık talip olmuş. 'Panjurlarını yaptırır mısınız?' falan gibi bir şey sordu. Benim evim olduğunu da bilmiyor kız, belki şu an yeni öğrenecek. Ben de dedim ki: 'Aaa! Panjurlarını o yaptırsın ya, para çıkmasın benden.' Çok fenayım. Ama sonra pişman oldum biliyor musun? O kız öderdi!'

Ardından bir pişmanlık itirafı daha geldi. Bu kez konu Aras Bulut İynemli’ydi:

