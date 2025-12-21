Havalimanında Aşk İtirafı: Berk Atan ve Gökçe Akyıldız İlk Kez Konuştu
Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan’ın gönlünü rol arkadaşı Gökçe Akyıldız’a kaptırdığı ortaya çıkmış, çift geçtiğimiz haftalarda yan yana görüntülenerek aşklarını belgelemişti. Paris’te romantik bir tatil yapan ikili, dönüşte havalimanında kameralara yakalandı ve ilişkileri hakkında ilk kez açık açık konuştu. 💞
Kaynak: Gazete Magazin
Daha önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Berk Atan, bu kez kalbini Gönül Dağı’na yeni dahil olan Gökçe Akyıldız’a kaptırdı.
Paris'te romantik bir tatil yapan Atan ve Akyıldız, tatil dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
