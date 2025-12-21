onedio
Havalimanında Aşk İtirafı: Berk Atan ve Gökçe Akyıldız İlk Kez Konuştu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.12.2025 - 10:53

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan’ın gönlünü rol arkadaşı Gökçe Akyıldız’a kaptırdığı ortaya çıkmış, çift geçtiğimiz haftalarda yan yana görüntülenerek aşklarını belgelemişti. Paris’te romantik bir tatil yapan ikili, dönüşte havalimanında kameralara yakalandı ve ilişkileri hakkında ilk kez açık açık konuştu. 💞

İşte detaylar 👇

Kaynak: Gazete Magazin

Daha önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Berk Atan, bu kez kalbini Gönül Dağı’na yeni dahil olan Gökçe Akyıldız’a kaptırdı.

Daha önce sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Berk Atan, bu kez kalbini Gönül Dağı’na yeni dahil olan Gökçe Akyıldız’a kaptırdı.

Aynı semti paylaştıkları konuşulan ikilinin set dışında da yakınlaştığı iddiaları kulislerde dolaşırken, kısa süre sonra bir mekanda sarmaş dolaş görüntülenmeleriyle aşk resmen belgelendi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, bu kez rotayı Fransa'ya çevirdi.

Paris'te romantik bir tatil yapan Atan ve Akyıldız, tatil dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
