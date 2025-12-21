Evleniyorlar: Hayal Köseoğlu Doğum Gününde Nezir Çınarlı'dan Evlilik Teklifi Aldı
Oyuncu Hayal Köseoğlu, yeni yaşına hayatının en özel sürpriziyle girdi. Bir süredir meslektaşı Nezir Çınarlı ile aşk yaşayan Köseoğlu, doğum gününde romantik bir evlilik teklifi aldı. Güzel oyuncu, bu anlamlı teklife 'Evet' yanıtını verirken mutlu anlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. 💍
Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde "Maral" karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, özel hayatıyla da yakından takip edilen ünlülerimizden artık.
Son olarak geçtiğimiz saatlerde arkadaşları ve sevgilisiyle yeni yaşını kutladığı yemekte büyük bir sürpriz yaşadı.
