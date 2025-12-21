onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Evleniyorlar: Hayal Köseoğlu Doğum Gününde Nezir Çınarlı'dan Evlilik Teklifi Aldı

Evleniyorlar: Hayal Köseoğlu Doğum Gününde Nezir Çınarlı'dan Evlilik Teklifi Aldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.12.2025 - 08:59

Oyuncu Hayal Köseoğlu, yeni yaşına hayatının en özel sürpriziyle girdi. Bir süredir meslektaşı Nezir Çınarlı ile aşk yaşayan Köseoğlu, doğum gününde romantik bir evlilik teklifi aldı. Güzel oyuncu, bu anlamlı teklife 'Evet' yanıtını verirken mutlu anlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. 💍

Buyrun detaylara birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde "Maral" karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, özel hayatıyla da yakından takip edilen ünlülerimizden artık.

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde "Maral" karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, özel hayatıyla da yakından takip edilen ünlülerimizden artık.

Mucize Doktor, Mahkum, Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan Köseoğlu şimdilerde Bahar dizisindeki Maral karakteriyle adından sıkça söz ettiriyor. Güzel oyuncu meslektaşı Nezir Çınarlı ile Hudutsuz Sevda dizisinde tanışmış ve ikilinin arkadaşlığı aşka dönüşmüştü. 

Geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı romantik bir paylaşımla Ersoy Nezir Çınarlı ile birlikteliklerinin ilk yılını kutlamıştı. '1. senemiz kutlu olsun yakışıklım. Hep böyle el ele, göz göze, diz dize…' notuyla paylaştığı fotoğraf bir yandan da ilişkilerinin düşündüğümüzden çok daha önce başladığını göstermişti.

Son olarak geçtiğimiz saatlerde arkadaşları ve sevgilisiyle yeni yaşını kutladığı yemekte büyük bir sürpriz yaşadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın