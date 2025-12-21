Evleniyorlar: Hayal Köseoğlu Doğum Gününde Nezir Çınarlı'dan Evlilik Teklifi Aldı

Mucize Doktor, Mahkum, Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan Köseoğlu şimdilerde Bahar dizisindeki Maral karakteriyle adından sıkça söz ettiriyor. Güzel oyuncu meslektaşı Nezir Çınarlı ile Hudutsuz Sevda dizisinde tanışmış ve ikilinin arkadaşlığı aşka dönüşmüştü.

Geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı romantik bir paylaşımla Ersoy Nezir Çınarlı ile birlikteliklerinin ilk yılını kutlamıştı. '1. senemiz kutlu olsun yakışıklım. Hep böyle el ele, göz göze, diz dize…' notuyla paylaştığı fotoğraf bir yandan da ilişkilerinin düşündüğümüzden çok daha önce başladığını göstermişti.