Gözaltında Aynı Evdeydiler: Ezgi Eyüboğlu ve Menajer Eser Küçükerol’un Gizli Aşkı Ortaya Saçıldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
19.12.2025 - 15:55

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürerken İstanbul’daki son operasyonda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Menajer Eser Küçükerol’un gözaltına alındığı sırada oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun da evinde misafir olarak bulunduğu ortaya çıkmıştı. Son olarak ikilinin bir süredir gizli bir ilişki yaşadığı ve yapılan operasyonla aşklarını da ele verdikleri iddia edildi. 

İşte tüm detaylar…

Kaynak: Magazin Online

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlü isimleri de kapsayan operasyonlar devam ediyor.

İstanbul’da düzenlenen son operasyonda toplam sekiz şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu da yer aldı.

Aynı operasyonda menajer Eser Küçükerol da gözaltına alındı.

Operasyonun, sabah saatlerinde gerçekleştirildiği öğrenilirken, son olarak iddialara göre Ezgi Eyüboğlu, yılbaşı yemeğinin ardından komşusu Eser Küçükerol’un evine ziyarete gitti. Polis ekipleri ikiliyi aynı evde gözaltına aldı.

Gözaltı haberlerinin ardından Ezgi Eyüboğlu’nun avukatı Cemil Cem Eribol, yazılı bir açıklama yaparak müvekkilinin suçlamalarla ilgisi olmadığını belirtti. Açıklamada, 'Müvekkilim Ezgi Eyüboğlu’nun uyuşturucu madde kullanımı, bulundurması ya da basında yer alan suçlamalarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Hukuki süreç devam etmektedir. Gerekli bilgilendirme ilerleyen aşamalarda yapılacaktır' ifadelerine yer verildi.

Soruşturma sürerken, operasyonun yankıları magazin gündemine de taşındı.

Muhabir Online’dan Akif Yaman’ın haberine göre, gözaltına alındıkları sırada aynı evde bulunan Ezgi Eyüboğlu ile Eser Küçükerol’un bir süredir sevgili oldukları iddia edildi.

İddiaya göre çift, ilişkilerini bugüne kadar yalnızca yakın arkadaş çevreleriyle paylaştı. Bu nedenle birlikteliklerinin kamuoyuna yansımadığı, gözaltı süreciyle birlikte bu detayın ortaya çıktığı ifade edildi.

