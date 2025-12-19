Avrupa'daki Vergilerden İllallah Eden Bir Gurbetçi Türkiye'deki İnsanları Eleştirdi

Avrupa’da yaşayan bir gurbetçi, Türkiye’deki insanlara seslenerek Avrupa yaşamına dair pek çok kişinin bilmediği detayları anlattı. Videoda kullandığı sert ifadelerle dikkat çeken gurbetçi, yıllardır anlatılmayan gerçekleri dile getirdiğini söyledi.

'Avrupa’daki hiç kimse size gerçekleri anlatmıyor' diyerek sözlerine başlayan gurbetçi, yaşadığı stresin fiziksel izler bıraktığını ifade etti. Türkiye’den Avrupa’ya taşınmayı düşünenlere de uyarıda bulunarak, 'Tatil için gelmeyin, gelin burada yaşayın' çağrısı yaptı. Birkaç ay boyunca adres alıp, vergi ödeyip, kurallarla yaşadıktan sonra karar verilmesi gerektiğini söyleyen gurbetçi, aksi halde büyük bir hayal kırıklığı yaşandığını vurguladı.