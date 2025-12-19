onedio
Avrupa'daki Vergilerden İllallah Eden Bir Gurbetçi Türkiye'deki İnsanları Eleştirdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.12.2025 - 14:37

Avrupa’da yaşayan bir gurbetçinin Türkiye’deki algılara yönelik yaptığı sert eleştiriler sosyal medyada gündem oldu. Avrupa’nın dışarıdan göründüğü gibi olmadığını söyleyen gurbetçi, yüksek vergiler ve katı kurallar nedeniyle yaşanan zorlukları tek tek anlattı. 'Kimse gerçekleri anlatmıyor' diyerek isyan eden gurbetçi, Avrupa’yı vergiler ülkesi olarak tanımladı. Paylaştığı video kısa sürede tartışma yarattı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, Avrupa’da yaşamanın hayal edildiği gibi olmadığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Avrupa’da yaşayan bir gurbetçi, Türkiye’deki insanlara seslenerek Avrupa yaşamına dair pek çok kişinin bilmediği detayları anlattı. Videoda kullandığı sert ifadelerle dikkat çeken gurbetçi, yıllardır anlatılmayan gerçekleri dile getirdiğini söyledi.

'Avrupa’daki hiç kimse size gerçekleri anlatmıyor' diyerek sözlerine başlayan gurbetçi, yaşadığı stresin fiziksel izler bıraktığını ifade etti. Türkiye’den Avrupa’ya taşınmayı düşünenlere de uyarıda bulunarak, 'Tatil için gelmeyin, gelin burada yaşayın' çağrısı yaptı. Birkaç ay boyunca adres alıp, vergi ödeyip, kurallarla yaşadıktan sonra karar verilmesi gerektiğini söyleyen gurbetçi, aksi halde büyük bir hayal kırıklığı yaşandığını vurguladı.

