Fatih Ürek Hakkındaki "Bitkisel Hayata Girdi" İddiasına Menajerinden Yalanlama!

19.12.2025 - 12:52

15 Ekim’de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan 'bitkisel hayata girdi' şeklindeki iddia sevenlerini endişelendirmişti. Ancak bu iddiaya Fatih Ürek’in menajerinden yalanlama geldi.

İşte sanatçının sağlık durumuna dair son gelişmeler…

Fatih Ürek, 15 Ekim tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Haftalardır yaşam mücadelesi veren sanatçının sağlık durumu, hem yakın çevresi hem de sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Fatih Ürek’in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenilirken, hastaneden geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklamada sanatçının durumunun kritik olduğu belirtilmişti. Açıklamada,

'Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.' ifadelerine yer verilmişti.

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin son saatlerde yeni iddialar gündeme geldi.

Gazeteci Özlem Gürses, yaptığı açıklamada Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili bazı bilgiler paylaşmıştı. 'Kısa süreli gözünü açıp kapattığı ifade ediliyor. Fakat uzun süredir yatar bir pozisyonda uyuduğu için de bedeninde yaralar oluştuğu bilgisi geliyor. Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdüremiyormuş. Bir çeşit bitkisel hayat gibi anlıyorum.' demişti.

Açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, iddialara yanıt gecikmedi.

Fatih Ürek’in menajeri, çıkan haberlerin ardından yeni bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları yalanladı. Menajer tarafından yapılan açıklamada, 'Fatih bitkisel hayata girmedi. Sağlık durumu stabil. Yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor ve biz umutla uyanmasını bekliyoruz' ifadeleri kullanıldı.

