Fatih Ürek Hakkındaki "Bitkisel Hayata Girdi" İddiasına Menajerinden Yalanlama!
15 Ekim’de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan 'bitkisel hayata girdi' şeklindeki iddia sevenlerini endişelendirmişti. Ancak bu iddiaya Fatih Ürek’in menajerinden yalanlama geldi.
İşte sanatçının sağlık durumuna dair son gelişmeler…
Fatih Ürek, 15 Ekim tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.
Sanatçının sağlık durumuna ilişkin son saatlerde yeni iddialar gündeme geldi.
Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, iddialara yanıt gecikmedi.
