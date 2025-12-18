Yaklaşık 2 Aydır Yoğun Bakımda Tedavi Gören Fatih Ürek'in Bedeninde Yaralar Oluştu
15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası sevenlerini endişelendiren Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler merakla takip ediliyor. Aralık 2025 itibarıyla Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, sanatçının durumunun stabil olduğunu belirtmişti. Geçtiğimiz gün dostlarından ise dua isteyen mesajlar geldi.
Özlem Gürses Fatih Ürek'in son durumuyla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin en tanıdık ekran yüzlerinden biri olan, sahne enerjisiyle de ayrı bir yerde duran Fatih Ürek bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özlem Gürses, bir süredir yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın