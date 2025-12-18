onedio
Yaklaşık 2 Aydır Yoğun Bakımda Tedavi Gören Fatih Ürek'in Bedeninde Yaralar Oluştu

Ecem Dalgıçoğlu
18.12.2025 - 09:42

15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası sevenlerini endişelendiren Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler merakla takip ediliyor. Aralık 2025 itibarıyla Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, sanatçının durumunun stabil olduğunu belirtmişti. Geçtiğimiz gün dostlarından ise dua isteyen mesajlar geldi. 

Özlem Gürses Fatih Ürek'in son durumuyla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı.

Türkiye’nin en tanıdık ekran yüzlerinden biri olan, sahne enerjisiyle de ayrı bir yerde duran Fatih Ürek bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

15 Ekim günü evinde rahatsızlanan Fatih Ürek'in kalbi 20 dakika boyunca durmuş, ardından kendisi kalp masajıyla hayata döndürülmüştü. O tarihten bu yana Ürek, yoğun bakımda tıbbi ekiplerin gözetiminde tutuluyor. Hayati fonksiyonları destek ünitelerine bağlı olarak izlenirken tedavisi devam ediyor. 

Kalbin uzun süre durmasının ardından beyin fonksiyonlarıyla ilgili riskler olduğu ve bu nedenle süreçte belirsizlik bulunduğu ortaya çıkan Ürek'in sağlık durumuyla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Ürek hakkında dün sevenlerinin yaptığı paylaşımlar öne çıkmıştı:

Özlem Gürses, bir süredir yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

