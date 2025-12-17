Kervan'a Annesi Güllü'nün Düştüğü Pencereyi Gösteren Tuğyan'ın "Annemi Öldüreceğim" Mesajı İfşalandı!
Hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada neredeyse her gün yeni bir iddia konuşulurken, bu kez dikkat çeken detay “olaydan saatler önce” yapıldığı öne sürülen bir görüntülü görüşme oldu. Sosyal medyada yayılan iddialara göre, “annesini kasten öldürmekle suçlanan” ve bu kapsamda tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in, Güllü’nün düştüğü/itildiği öne sürülen pencereyi, eski nişanlısı/sevgilisi olduğu belirtilen Kervan’a görüntülü görüşmede gösterdiği ileri sürüldü.
i.likechaos'un paylaşımına göre, Tuğyan'ın Kervan'la ve annesiyle ilgili mesajları ortaya çıktı.
Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada konuşulan başlıklardan biri de Tuğyan’ın eski nişanlısı/sevgilisi olduğu belirtilen Kervan’la ilgili iddialar oldu.
Yaşananların ardından Ferdi Aydın, Tuğyan'ın Kervan ve annesiyle ilgili mesajlarını ortaya çıkardı.
