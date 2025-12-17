onedio
Kervan'a Annesi Güllü'nün Düştüğü Pencereyi Gösteren Tuğyan'ın "Annemi Öldüreceğim" Mesajı İfşalandı!

17.12.2025 - 15:37

Hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada neredeyse her gün yeni bir iddia konuşulurken, bu kez dikkat çeken detay “olaydan saatler önce” yapıldığı öne sürülen bir görüntülü görüşme oldu. Sosyal medyada yayılan iddialara göre, “annesini kasten öldürmekle suçlanan” ve bu kapsamda tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in, Güllü’nün düştüğü/itildiği öne sürülen pencereyi, eski nişanlısı/sevgilisi olduğu belirtilen Kervan’a görüntülü görüşmede gösterdiği ileri sürüldü.

i.likechaos'un paylaşımına göre, Tuğyan'ın Kervan'la ve annesiyle ilgili mesajları ortaya çıktı.

Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada konuşulan başlıklardan biri de Tuğyan’ın eski nişanlısı/sevgilisi olduğu belirtilen Kervan’la ilgili iddialar oldu.

Bazı TV programı kesitleri ve magazin paylaşımlarında, olay gecesine dair iletişim trafiğinde Kervan’ın adının geçtiği; hatta Tuğyan’ın, annesi Güllü’nün evindeki pencere/cam kısmını gösteren bir görüntüyü Kervan’a gönderdiği ileri sürüldü. 

Bu iddia sosyal medyada “cam neden özellikle paylaşıldı?” sorusunu büyütürken, Tuğyan–Kervan arasında geçen konuşmaların gündeme taşındığı görüldü.

Detaylardan bahsettik:

Yaşananların ardından Ferdi Aydın, Tuğyan'ın Kervan ve annesiyle ilgili mesajlarını ortaya çıkardı.

Güllü dosyasında gündem her gün başka bir iddiayla sarsılırken, bu kez ortaya atılan yeni detay sosyal medyayı ayağa kaldırdı. i.likechaos'un iddiasına göre, Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter’in geçmişte attığı öne sürülen mesajları ortaya çıkardı. Mesajlardaki “annemi öldüreceğim sonunda” ifadeler kan dondurdu.

Reklam
