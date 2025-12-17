onedio
Nesrin Cavadzade Bornozlu Pozunun Altına Düştüğü Notla Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
17.12.2025 - 13:43

Al Yazmalım’dan Sandık Kokusu’na uzanan kariyeriyle ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Nesrin Cavadzade, bu kez rolüyle değil sosyal medyadaki paylaşımıyla gündemde. Hem projeleri hem de magazin manşetlerinden düşmeyen aşk iddialarıyla sık sık konuşulan Cavadzade’nin son paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada olay oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hem ekranlardaki varlığı hem de özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Nesrin Cavadzade güzelliğiyle büyüleyen oyuncularımızdan biri.

Al Yazmalım, Küçük Ağa, Bizim Hikaye, Aşk Tesadüfleri Sever 2, Yasak Elma ve Sandık Kokusu gibi birçok projede izlediğimiz Nesrin Cavadzade, hem kariyerindeki çıkışlarıyla hem de özel hayatıyla magazin radarından hiç düşmüyor.

Nesrin Cavadzade’nin aşk hayatı son dönemde özellikle Sandık Kokusu setinden çıkan “set aşkı” iddiasıyla gündeme gelmişti; adı rol arkadaşı Pamir Pekin’le anılmış, ikilinin aşk yaşadığı öğrenildi. Nisan 2025’te ilişkilerinin bittiği, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları ve ayrılığın perde arkasına dair farklı iddiaların dolaştığı ortaya çıkmıştı. Ayrılık sonrası Cavadzade’nin paylaşımları da gönderme olarak yorumlanmıştı. 

Daha sonra ise Ağustos 2025’te Cavadzade’nin Bebek’te bir otelde gizemli bir erkekle görüntülendiği haberiyle “yeni aşk mı?” sorusu yeniden manşetlere taşınmıştı.

Son günlerde ise magazin gündeminde oyuncunun Instagram’dan yaptığı yeni paylaşımlar konuşuluyor.

Cavadzade, pencere önünde beyaz bornozuyla çekilmiş karelerinin altına düşüktü “ilaçtır” notuyla dikkat çekti.

