Nesrin Cavadzade Bornozlu Pozunun Altına Düştüğü Notla Dikkat Çekti!

Al Yazmalım, Küçük Ağa, Bizim Hikaye, Aşk Tesadüfleri Sever 2, Yasak Elma ve Sandık Kokusu gibi birçok projede izlediğimiz Nesrin Cavadzade, hem kariyerindeki çıkışlarıyla hem de özel hayatıyla magazin radarından hiç düşmüyor.

Nesrin Cavadzade’nin aşk hayatı son dönemde özellikle Sandık Kokusu setinden çıkan “set aşkı” iddiasıyla gündeme gelmişti; adı rol arkadaşı Pamir Pekin’le anılmış, ikilinin aşk yaşadığı öğrenildi. Nisan 2025’te ilişkilerinin bittiği, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları ve ayrılığın perde arkasına dair farklı iddiaların dolaştığı ortaya çıkmıştı. Ayrılık sonrası Cavadzade’nin paylaşımları da gönderme olarak yorumlanmıştı.

Daha sonra ise Ağustos 2025’te Cavadzade’nin Bebek’te bir otelde gizemli bir erkekle görüntülendiği haberiyle “yeni aşk mı?” sorusu yeniden manşetlere taşınmıştı.