Nesrin Cavadzade Bornozlu Pozunun Altına Düştüğü Notla Dikkat Çekti!
Al Yazmalım’dan Sandık Kokusu’na uzanan kariyeriyle ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Nesrin Cavadzade, bu kez rolüyle değil sosyal medyadaki paylaşımıyla gündemde. Hem projeleri hem de magazin manşetlerinden düşmeyen aşk iddialarıyla sık sık konuşulan Cavadzade’nin son paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada olay oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem ekranlardaki varlığı hem de özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Nesrin Cavadzade güzelliğiyle büyüleyen oyuncularımızdan biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde ise magazin gündeminde oyuncunun Instagram’dan yaptığı yeni paylaşımlar konuşuluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın