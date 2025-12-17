Cansu Dere'yi Bir Mekan Çıkışında Yakalayan Muhabirin Israrcı Tavırları Tepki Topladı
Cansu Dere’nin kariyerinde öne çıkan popüler yapımlar arasında Sıla, Ezel, Muhteşem Yüzyıl ve Anne gibi diziler bulunuyor. Ezel ile dönemin en çok konuşulan işlerinden birinde rol alan ve Muhteşem Yüzyıl’da iz bırakmayı başaran isim şimdilerde de güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor.
16 Aralık gecesi, Cansu Dere mekân çıkışı yaşadığı gerginlikle konuşuldu. Hızlıca taksiye binen Dere, sağ tarafına döndüğünde muhabirin taksi camına fazlasıyla yaklaştığını fark edince panik oldu. Muhabire tepki yağdı.
Cansu Dere, Türkiye’nin en tanınmış oyuncularından biri olarak hem dizi hem de sinema dünyasında uzun soluklu bir kariyere sahip.
Geçtiğimiz gün bir mekandan çıkarken görüntülenen Cansu Dere muhabirlerin tavırları karşısında ufak bir şok yaşadı.
