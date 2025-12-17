onedio
Cansu Dere'yi Bir Mekan Çıkışında Yakalayan Muhabirin Israrcı Tavırları Tepki Topladı

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
17.12.2025 - 10:51

Cansu Dere’nin kariyerinde öne çıkan popüler yapımlar arasında SılaEzelMuhteşem Yüzyıl ve Anne gibi diziler bulunuyor. Ezel ile dönemin en çok konuşulan işlerinden birinde rol alan ve Muhteşem Yüzyıl’da iz bırakmayı başaran isim şimdilerde de güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor.

16 Aralık gecesi, Cansu Dere mekân çıkışı yaşadığı gerginlikle konuşuldu. Hızlıca taksiye binen Dere, sağ tarafına döndüğünde muhabirin taksi camına fazlasıyla yaklaştığını fark edince panik oldu. Muhabire tepki yağdı.

Cansu Dere, Türkiye’nin en tanınmış oyuncularından biri olarak hem dizi hem de sinema dünyasında uzun soluklu bir kariyere sahip.

2000 yılındaMiss Turkey güzellik yarışmasında dereceye girdikten sonra oyunculuğa adım atan ve özellikle güçlü başrol performanslarıyla akıllarda yer eden Cansu Dere, son olarak ekranlarda Sadakatsiz dizisiyle boy göstermiş, Asya Yılmaz karakterini canlandırmıştı.

Ayrıca, dijital platform ve televizyon ortak yapımı olan Şahsiyet dizisinin ikinci sezonunda da yer alan isim bu projeyle de büyük beğeni toplamıştı.

Geçtiğimiz gün bir mekandan çıkarken görüntülenen Cansu Dere muhabirlerin tavırları karşısında ufak bir şok yaşadı.

