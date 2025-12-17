Eski Eşi Günay Musayeva'nın Oğlu Cihangir'le İlgilenmediği İddialarına Tolga Karel Ateş Püskürdü!
Bir süredir Amerika’da kurduğu hayatla gündeme gelen Tolga Karel, bu kez eski eşi Günay Musayeva’nın katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla yeniden konuşulmaya başlandı. Musayeva, sağlık sorunları yaşayan oğulları Cihangir’in babasıyla olan ilişkisinden ve özellikle yurt dışı çıkışlarında 18 yaşına kadar gereken izin belgesinden bahsederek Karel’e seslenmişti.
Tolga Karel'den o sözlere sert bir yanıt geldi.
Tolga Karel ve Günay Musayeva 2011 senesinde ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı.
Program sonrası gündem daha da büyürken, Karel cephesinden de sert bir yanıt geldi. Paylaşılan metinde eski eşine yönelik ağır ifadeler yer aldı.
