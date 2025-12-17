onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Eski Eşi Günay Musayeva'nın Oğlu Cihangir'le İlgilenmediği İddialarına Tolga Karel Ateş Püskürdü!

Eski Eşi Günay Musayeva'nın Oğlu Cihangir'le İlgilenmediği İddialarına Tolga Karel Ateş Püskürdü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.12.2025 - 10:01

Bir süredir Amerika’da kurduğu hayatla gündeme gelen Tolga Karel, bu kez eski eşi Günay Musayeva’nın katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla yeniden konuşulmaya başlandı. Musayeva, sağlık sorunları yaşayan oğulları Cihangir’in babasıyla olan ilişkisinden ve özellikle yurt dışı çıkışlarında 18 yaşına kadar gereken izin belgesinden bahsederek Karel’e seslenmişti.

Tolga Karel'den o sözlere sert bir yanıt geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tolga Karel ve Günay Musayeva 2011 senesinde ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı.

Tolga Karel ve Günay Musayeva 2011 senesinde ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı.

Çift, 2012 yılında oğulları Cihangir Can’ı kucaklarına almış ancak birkaç yıl içinde yaşanan fikir ayrılıkları sonrası Tolga Karel ve Günay Musayeva 2015 yılında evliliklerini bitirme kararı almıştı. 

Günay Musayeva’nın katıldığı programda anlattıkları, Tolga Karel’i yeniden magazin gündeminin tam ortasına taşıdı. Musayeva, sağlık sorunları olan oğulları Cihangir için yurt dışına çıkışta 18 yaşına kadar babadan izin belgesi gerektiğini, bu yüzden yıllardır sıkıntı yaşadıklarını ve özellikle doktor randevusu ile Disneyland hayali gibi konularda Karel’den geri dönüş alamadıklarını söyledi.

Museyava'nın sözlerinin detaylarından bahsetmiştik:

Program sonrası gündem daha da büyürken, Karel cephesinden de sert bir yanıt geldi. Paylaşılan metinde eski eşine yönelik ağır ifadeler yer aldı.

Program sonrası gündem daha da büyürken, Karel cephesinden de sert bir yanıt geldi. Paylaşılan metinde eski eşine yönelik ağır ifadeler yer aldı.

Öte yandan Tolga Karel, Türkiye’de oyunculukla tanınıp daha sonra ABD’ye taşınmasıyla da yıllardır konuşulan bir isim. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarında ABD’de kurduğu aile düzeni ve çocuklarıyla verdiği pozlarla gündeme gelen Karel  Musayeva’nın çıkışına sinirlendi. Karel'in o ifadelerinin tamamını şöyle bırakalım:

'Sanırım ****cın değişti ya da yeni bir filmin için PR çalışmasına başladın.

Oğlum Cihangir’in 18 yaşına kadar kendi ülkesinde, Türkiye’de kalması daha hayırlı olacak ama dersen ki temizlendim, bana bir hafta içinde Adli Tıp’tan resmi temiz raporu, pozitif kan ve saç örnekleri getir; belki fikirlerim değişebilir.

Bir de beni hiç tanımayan, sadece o kadının yalanları ve iftiraları yüzünden diğer dört çocuğumun varlıklarını ve yaşamlarını hiçe sayıp, sadece bir çocuğumun üzerinden bana ve aileme, şahsiyetime yorum yapanların; diğer çocuklarımın onuru ve şerefi adına benden ciddi bir özür dilemesini bekliyorum.

Aksi takdirde, ölümlü dünyada hiçbirine kul hakkımı helal etmiyorum!'

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

*Bu görsel Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın