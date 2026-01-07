onedio
"Sürekli Halsiz ve Yorgun Hissediyorum" Diyorsanız Yalnız Değilsiniz: Sebebi Dolunay Olabilir

"Sürekli Halsiz ve Yorgun Hissediyorum" Diyorsanız Yalnız Değilsiniz: Sebebi Dolunay Olabilir

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.01.2026 - 22:31

Soğuk kış günlerinde bir türlü hastalıktan kurtulamıyor musunuz? Peki hastalıktan kurtulsanız bile, hatta hiç hasta olmasanız bile kendinizi halsiz ve yorgun hissettiğiniz oluyor mu? Eğer cevabınız 'evet' ise şunu bilin ki hiç yalnız değilsiniz!

Sosyal medya bu aralar 'çok halsizim' paylaşımlarıyla doldu. İrem Derici bile '7/24 yorgunluk, halsizlik...' deyince cevap astrologlardan geldi.

İrem Derici, "5 gün yatarım, gıkım çıkmaz" diyerek son günlerdeki halsizliğini anlattı.

Kendini halsiz hisseden ise sadece İrem Derici değil;

Bu sıralar etrafımızda kiminle konuşsak halsiz olduğunu, bir türlü kendini iyi hissedemediğini söylüyor!

Peki bütün bunların sebebi Dolunay olabilir mi?

Aslına bakarsanız, evet.

2026 yılının ilk Dolunayı, 3 Ocak 2026 Cumartesi gecesi zirve noktasına ulaştı. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu 'Süper Ay' evresiyle de birleşince, Ay her zamankinden daha parlak ve daha büyük bir görünüme kavuştu. 

Yengeç burcunda olan Dolunay, astrologlar tarafından özellikle duygular, aile, güven ihtiyacı, geçmiş ve köklerle ilişkilendirilir. Bu dönemde duygularınızı bastırmak zor olabilir, kalp ve mantık arasında kalınabilir, gizli bazı konular ortaya çıkabilir. 

Dolunay, ruh halimizi de etkileyebilir. Bu dönemde ruhsal değişimler yaşamak oldukça yaygındır. Pek çok kişi bu süreçte daha duygusal, huzursuz veya gergin hissettiğini söyler. Bunun arkasında hem biyolojik hem de psikolojik nedenler yatıyor olabilir.

Uyku problemleri, duygusal dalgalanmalar, gerginlik Dolunay döneminde tavan yapabilir. Dolunay sırasında melatonin üretiminin düştüğüne dair bazı araştırmalar mevcuttur. Melatonin, uyku düzenini sağlayan hormondur ve seviyesi düştüğünde uykuya dalmak zorlaşabilir. Uykunuzu yeterince almamak da gün içerisinde gergin hissetmenize, karar almakta zorlanmanıza ve daha hassas hissetmenize neden olur.

