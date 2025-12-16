onedio
Ayaklarını Gören Dönüp Bir Daha Baktı: Serenay Sarıkaya’nın Giydiği Tasarım “Çorap mı Ayakkabı mı?” Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.12.2025 - 15:13

2025’te “Kimler Geldi Kimler Geçti” ile yine gündemin tam ortasına oturan Serenay Sarıkaya, bu kez setten değil stüdyodan yaptığı paylaşımla konuşuldu. Bir yanda Mert Demir’le aşk hayatı konuşulan Sarıkaya'nın paylaştığı son karedeki “çorap–ayakkabı arası” tasarım sosyal medyada gündeme oturdu.

Serenay Sarıkaya, 2025 yılına damgasını vuran projeleriyle adından söz ettirmiş kendisi magazin gündeminden bir an olsun düşmemişti.

Lale Devri, Medcezir, Fi ve Şahmaran gibi yapımlarla hem Türkiye’de hem de uluslararası izleyici kitlesinde geniş bir hayran kitlesi edinen Serenay Sarıkaya'nın son yıllarda en çok dikkat çeken rolü ise Netflix’te yayınlanan romantik drama “Thank You, Next”deki başrolü performansıydı.

2025’te ekranlarda aktif rol almasa da Serenay Sarıkaya, yakın gelecekte yeni projelerle seyirci karşısına çıkacağını açıkladı.

Seslendirme için kayıt stüdyosuna giren Serenay Sarıkaya bu sefer sosyal medya paylaşımıyla adından bahsettirdi.

Takıları, tarzı ve kıyafet tercihleriyle sık sık olay olan Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımında ayakları kullanıcıların dikkat çekti. Görenlerin dönüp tekrardan baktığı o karede ayakkabı ile çorap arası bir tasarım giyen Serenay Sarıkaya'nın tercihi olay oldu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
guneslihava

ne giyse yakışıyor.. bayılıyorum