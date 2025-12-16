onedio
Anıl Altan'la Resmi Olarak Boşanmadığı Söylenen Pelin Akil'in Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi!

Anıl Altan'la Resmi Olarak Boşanmadığı Söylenen Pelin Akil'in Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.12.2025 - 14:30

TV8’de yayınlanan “Gel Konuşalım” programında gazeteci Mehmet Üstündağ, Pelin Akil ile ilgili yeni bir aşk bombası patlattığı iddiasını gündeme taşıdı. Üstündağ’ın açıklamalarına göre; Pelin Akil ile eşi Anıl Altan’ın henüz resmi olarak boşanmadıkları, hatta evliliklerinin hukuken devam ettiği yönünde duyumlar var. 

Akil’in başka bir aşka yelken açtığı iddiaları ise manşetlere kısa sürede yerleşti. Gelin detaylara birlikte bakalım...

Pelin Akil ve Anıl Altan cephesindeki boşanmanın henüz resmiyete dökülmediği iddiaları sürerken, çiftin evlerini ayırdığı yönündeki açıklamalar magazin gündemini hareketlendirmişti.

Pelin Akil ve Anıl Altan cephesindeki boşanmanın henüz resmiyete dökülmediği iddiaları sürerken, çiftin evlerini ayırdığı yönündeki açıklamalar magazin gündemini hareketlendirmişti.

Son dönemde magazin medyasında, 8 yıllık eşi Anıl Altan’dan boşanan Pelin Akil’in menajeri Eser Gökhan Küçükerol ile aşk yaşadığı yönünde iddialar çıkmıştı. Bazı kaynaklar bu ilişkinin arkadaşlıktan aşka dönüştüğü ve gözlerden uzak sürdüğü iddiasını gündeme getirmişti.

Ancak Pelin Akil bu iddialara net bir yanıt vermiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada menajeriyle ilişki yaşadığı haberlerini “yalan, yanlış iftiralar” şeklinde değerlendiren isim bu dedikoduları açıkça reddetmişti.

Mehmet Üstündağ'a göre Pelin Akil'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

