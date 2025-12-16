onedio
Güllü'nün Ölümüne Yönelik Soruşturmada Kızının Tutuklanmasının Ardından Oğlu Tuğberk İfadeye Çağrıldı

Ecem Dalgıçoğlu
16.12.2025 - 13:50

Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada her geçen gün yeni bir gelişme yaşanırken, bu kez dosyaya oğlu Tuğberk Yağız da girdi. Dilek Yaman Demir'in haberine göre, soruşturmayı yürüten savcılığın, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Tuğberk’i ifadeye çağırdığı öğrenildi.

Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gündemin merkezinde kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in tutuklanma süreci yer almıştı.

Aynı evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun savcılıkta verdiği ifadeler, soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli başlıklardan biri oldu. Ulu’nun anlattıkları kamuoyunda “itiraf” olarak yorumlanırken, Tuğyan bu iddiaları açıkça reddetti. Savcılık ifadesinde, annesinin düşüşüyle ilgili söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Tuğyan, olay anına dair kesin bir bilgisi olmadığını ve kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Geçmişte annesiyle yaşadığı tartışmalara dayandırılan mesaj iddialarını da yalanlayan Tuğyan'ın o sözlerinin ardından ortaya çıkan detaylar şaşkınlık yaratmıştı. 

Güllü’nün eski sevgilisi İlker Karaman’ın canlı yayında anlattıkları, evdeki kamera sistemi, güven problemi ve son görüşmede geçen “helalleşme” sözleri kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Dilek Yaman Demir'in haberine göre Tuğberk Yağız, annesi Güllü'nün şüpheli ölüm dosyasında tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Savcılığın Tuğberk’i tanık olarak çağırdığı, bu çağrının da olay öncesi ve sonrasında yaşananların, aile içi ilişkilerin ve Güllü’nün son dönemdeki durumunun netleştirilmesi amacıyla yapıldığı öğrenildi. 

Yetkililerin, dosyayı tüm yönleriyle aydınlatmak için aile bireylerinin ifadelerine başvurduğu belirtilirken, soruşturmanın kapsamının genişletildiği ortaya çıktı. 

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, soruşturmada Tuğberk’in ifadeye çağrılmasının nedenlerinden biri olarak da olay sonrası ortaya çıkan görüntüler gösteriliyor. Güllü’nün ölümünün ardından Tuğberk’in annesinin evine camı kırarak girdiği ve içeriden delil niteliği taşıyabileceği öne sürülen bazı eşyaları aldığı ileri sürülmüştü. Bu anlara ait görüntülerin dosyaya girdiği ve savcılığın Tuğberk’i bu görüntülerle ilgili olarak bilgi almak amacıyla ifadeye çağırdığı konuşuluyor.

