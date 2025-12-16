Güllü'nün Ölümüne Yönelik Soruşturmada Kızının Tutuklanmasının Ardından Oğlu Tuğberk İfadeye Çağrıldı

Savcılığın Tuğberk’i tanık olarak çağırdığı, bu çağrının da olay öncesi ve sonrasında yaşananların, aile içi ilişkilerin ve Güllü’nün son dönemdeki durumunun netleştirilmesi amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Yetkililerin, dosyayı tüm yönleriyle aydınlatmak için aile bireylerinin ifadelerine başvurduğu belirtilirken, soruşturmanın kapsamının genişletildiği ortaya çıktı.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, soruşturmada Tuğberk’in ifadeye çağrılmasının nedenlerinden biri olarak da olay sonrası ortaya çıkan görüntüler gösteriliyor. Güllü’nün ölümünün ardından Tuğberk’in annesinin evine camı kırarak girdiği ve içeriden delil niteliği taşıyabileceği öne sürülen bazı eşyaları aldığı ileri sürülmüştü. Bu anlara ait görüntülerin dosyaya girdiği ve savcılığın Tuğberk’i bu görüntülerle ilgili olarak bilgi almak amacıyla ifadeye çağırdığı konuşuluyor.