Güllü'nün Ölümüne Yönelik Soruşturmada Kızının Tutuklanmasının Ardından Oğlu Tuğberk İfadeye Çağrıldı
Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada her geçen gün yeni bir gelişme yaşanırken, bu kez dosyaya oğlu Tuğberk Yağız da girdi. Dilek Yaman Demir'in haberine göre, soruşturmayı yürüten savcılığın, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Tuğberk’i ifadeye çağırdığı öğrenildi.
Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gündemin merkezinde kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in tutuklanma süreci yer almıştı.
Dilek Yaman Demir'in haberine göre Tuğberk Yağız, annesi Güllü'nün şüpheli ölüm dosyasında tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
