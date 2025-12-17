Bir Etkinlik İçin Yan Yana Gelen Özge Ulusoy, Güzide Duran ve Demet Şener'in Tarzı Dillere Düştü
Moda dünyası yıl bitmeden bir kez daha podyum kadrosuyla konuşulacak bir gecede buluştu. Altier Academy’nin düzenlediği Altier Fashion tasarım yarışmasının final defilesi için açıklanan model kadrosu kısa sürede dikkat çekti; yıllardır podyumların en tanıdık yüzleri arasında yer alan Özge Ulusoy, Güzide Duran ve Demet Şener aynı etkinlikte bir araya geldi.
Gelin o anlara birlikte bakalım:
Etkinlik, paylaşımlarda Altier Fashion Show 2025 “Kutnu” başlığıyla duyurulurken, gecenin detayları sosyal medyaya yansıdı.
