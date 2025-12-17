onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bir Etkinlik İçin Yan Yana Gelen Özge Ulusoy, Güzide Duran ve Demet Şener'in Tarzı Dillere Düştü

Bir Etkinlik İçin Yan Yana Gelen Özge Ulusoy, Güzide Duran ve Demet Şener'in Tarzı Dillere Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.12.2025 - 11:53

Moda dünyası yıl bitmeden bir kez daha podyum kadrosuyla konuşulacak bir gecede buluştu. Altier Academy’nin düzenlediği Altier Fashion tasarım yarışmasının final defilesi için açıklanan model kadrosu kısa sürede dikkat çekti; yıllardır podyumların en tanıdık yüzleri arasında yer alan Özge Ulusoy, Güzide Duran ve Demet Şener aynı etkinlikte bir araya geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelin o anlara birlikte bakalım:

Etkinlik, paylaşımlarda Altier Fashion Show 2025 “Kutnu” başlığıyla duyurulurken, gecenin detayları sosyal medyaya yansıdı.

Etkinlik, paylaşımlarda Altier Fashion Show 2025 “Kutnu” başlığıyla duyurulurken, gecenin detayları sosyal medyaya yansıdı.

Gecenin en çok konuşulan karelerinden biri ise podyumların üç efsane ismini yan yana getiren bu görüntü oldu. Özge Ulusoy, Güzide Duran ve Demet Şener, Altier Fashion tasarım yarışmasının final defilesinde yıllara meydan okuyan duruşlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Her biri farklı dönemlerde moda dünyasına damga vurmuş bu üçlü, gecede hem tasarımcı adaylarının heyecanına eşlik etti hem de podyum enerjilerinden hiçbir şey kaybetmediklerini bir kez daha gösterdi.

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken o görüntülere yorum yağdı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın