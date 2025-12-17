Bir Etkinlik İçin Yan Yana Gelen Özge Ulusoy, Güzide Duran ve Demet Şener'in Tarzı Dillere Düştü

Gecenin en çok konuşulan karelerinden biri ise podyumların üç efsane ismini yan yana getiren bu görüntü oldu. Özge Ulusoy, Güzide Duran ve Demet Şener, Altier Fashion tasarım yarışmasının final defilesinde yıllara meydan okuyan duruşlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Her biri farklı dönemlerde moda dünyasına damga vurmuş bu üçlü, gecede hem tasarımcı adaylarının heyecanına eşlik etti hem de podyum enerjilerinden hiçbir şey kaybetmediklerini bir kez daha gösterdi.

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken o görüntülere yorum yağdı!