Yoğun Bakım Süreci Devam Eden Fatih Ürek'in Sevenleri Ünlü İsim İçin Dua İstedi

Ecem Dalgıçoğlu
17.12.2025 - 12:54

Fatih Ürek’ten gelen haberler, sevenlerini endişe içinde bırakmaya devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi süren Ürek’in sağlık durumunun stabil olduğu ancak sürecin ciddiyetini koruduğu aktarılırken, yakın çevresinden gelen paylaşımlar da dikkat çekiyor.

Fatih Ürek’le ilgili endişe yaratan süreç, 15 Ekim’de evinde fenalaşıp kalp krizi geçirdiği ve kalbinin yaklaşık 20 dakika durmasıyla başlamıştı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü söylenen Ürek’in ardından yoğun bakıma alındığı, tedavisinin bir süredir yoğun bakımda sürdüğü ve durumunun stabil seyrettiği bilgisi menajeri üzerinden de paylaşılmıştı; sosyal medyada yayılan “öldü” iddiaları ise yine menajer açıklamasıyla yalanlanmıştı.

Son günlerde basına yansıyan bir başka “umut” başlığı da, Ürek’in kısa süreli gözlerini açıp kapadığı yönündeki haberler oldu; bunun tam bir bilinç açılması mı yoksa refleks mi olduğuna dair sorular gündeme gelmişti.

Tam da bu hassas süreçte, yakın çevresinden gelen paylaşımlar herkesi duygulandırdı.

Yakın dostu Gülay Kamaz, Ürek’le eski bir fotoğrafı paylaşarak “Özledim çok… Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var!.. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin” notunu düştü. Ürek’in sağlık sürecini yakından takip ettiği belirtilen Gonca Vuslateri de Instagram’dan Ürek’in bir fotoğrafını paylaşıp “Hep duamızdasın canım” mesajını paylaştı.

Mert Siliv sanatçının sağlık durumuyla ilgili son olarak 'Fatih Ürek’in durumu stabil ama ciddiyetini koruyor; ayrıca hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı ve yoğun bakım süreci devam ediyor.' ifadelerini kullanmıştı.

