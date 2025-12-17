Yoğun Bakım Süreci Devam Eden Fatih Ürek'in Sevenleri Ünlü İsim İçin Dua İstedi

Yakın dostu Gülay Kamaz, Ürek’le eski bir fotoğrafı paylaşarak “Özledim çok… Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var!.. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin” notunu düştü. Ürek’in sağlık sürecini yakından takip ettiği belirtilen Gonca Vuslateri de Instagram’dan Ürek’in bir fotoğrafını paylaşıp “Hep duamızdasın canım” mesajını paylaştı.

Mert Siliv sanatçının sağlık durumuyla ilgili son olarak 'Fatih Ürek’in durumu stabil ama ciddiyetini koruyor; ayrıca hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı ve yoğun bakım süreci devam ediyor.' ifadelerini kullanmıştı.