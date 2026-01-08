onedio
Fenerbahçe Transferi Resmen Açıkladı: Guendouzi İmza için Yola Çıktı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.01.2026 - 13:05 Son Güncelleme: 08.01.2026 - 13:09

Fenerbahçe, Lazio’da forma giyen Matteo Guendouzi transferini resmen açıkladı. Guendouzi sağlık kontrolleri için yola çıktı.

Fenerbahçe, Lazio’da forma giyen Fransız oyuncu Matteo Guendouzi transferini açıkladı.

arı Laciverti kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi’nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” denildi.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
