Fenerbahçe Transferi Resmen Açıkladı: Guendouzi İmza için Yola Çıktı
Fenerbahçe, Lazio’da forma giyen Matteo Guendouzi transferini resmen açıkladı. Guendouzi sağlık kontrolleri için yola çıktı.
Fenerbahçe, Lazio’da forma giyen Fransız oyuncu Matteo Guendouzi transferini açıkladı.
