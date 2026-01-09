onedio
Başvurusuz Duramayanlardan Komik Hayal Kırıklıklarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.01.2026 - 17:01

Eski adı Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım bu cuma günü hangi paylaşımlar öne çıkmış? Günün en komik tweetleri hangileri olmuş? Mizahın gurmeleri nelere gülmüş?

Başlayalım!

twitter.com

Sanki birileri düğmeye basmış gibi...

twitter.com

Mehmet sen ne fesat bir insansın.

twitter.com

En azından içeriği tutuyor.

twitter.com

Survivor Avukatlar Mühendisler

twitter.com
Mühendis olamadık demeyiz.

twitter.com

Tesadüf olabilir mi?

twitter.com

Hangisi denk gelirse...

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

