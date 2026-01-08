onedio
En Çaresiz Anlardan Trump'ın Agresif Olma Nedenine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

En Çaresiz Anlardan Trump'ın Agresif Olma Nedenine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
08.01.2026 - 18:19

Eski adı Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım bu perşembe günü hangi paylaşımlar öne çıkmış? Günün en komik tweetleri hangileri olmuş? Mizahın gurmeleri nelere gülmüş?

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Siz ne sandınız?

Siz ne sandınız?
twitter.com

Görevinden affını da isteyebilirdi...

Görevinden affını da isteyebilirdi...
twitter.com

Kaçırmamalısın...

Kaçırmamalısın...
twitter.com

Gözünden anlar...

Gözünden anlar...
twitter.com
Hepinizi yanıltacak!

Hepinizi yanıltacak!
twitter.com

Belki de...

Belki de...
twitter.com

Tanrılar indirim istiyor.

Tanrılar indirim istiyor.
twitter.com

İlk kez direkt kelimesi yanlış kullanılmış.

İlk kez direkt kelimesi yanlış kullanılmış.
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
