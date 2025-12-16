Görüntülü Görüşme İddiası: Tuğyan Cinayetten Biraz Önce Sevgilisine Güllü'nün Düştüğü Pencereyi Göstermiş
Hayatını kaybeden Güllü'nün cinayeti hakkında her gün yeni detaylar ortaya çıkarken, 'annesini kasten öldürmekle suçlanan' Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürmeden saatler önce sevgilisiyle yaptığı görüntülü görüşme detayı dikkat çekti.
Tuğyan'ın sevgilisi Kervan'a o pencereyi gösterdiği iddia edildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
26 Eylül'de hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan "annesini kasten öldürme suçlamasıyla" tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın