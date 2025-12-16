onedio
Görüntülü Görüşme İddiası: Tuğyan Cinayetten Biraz Önce Sevgilisine Güllü'nün Düştüğü Pencereyi Göstermiş

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.12.2025 - 19:16

Hayatını kaybeden Güllü'nün cinayeti hakkında her gün yeni detaylar ortaya çıkarken, 'annesini kasten öldürmekle suçlanan' Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürmeden saatler önce sevgilisiyle yaptığı görüntülü görüşme detayı dikkat çekti. 

Tuğyan'ın sevgilisi Kervan'a o pencereyi gösterdiği iddia edildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

26 Eylül'de hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan "annesini kasten öldürme suçlamasıyla" tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Güllü'nün vefat ettiği gece Tuğyan'la beraber orada bulunana arkadaşı Nur Sultan Ulu, kaçma şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra itirafçı olmuştu. 

Nur Sultan, Güllü'yü kızı Tuğyan'ın ittiğini ve sonrasında sergilediği abartı hareketlere de şok olduğunu söylemişti. 

Geçtiğimiz saatlerde ise Güllü'nün oğlu Tuğberk ifadeye çağırıldı. Şüpheli olarak çağırıldığı zannedilen Tuğberk'in kendisinin ifade talebinde bulunduğu ve ablası ile arkadaşından şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı.

Tuğyan'ın Güllü'nün ölümünden birkaç saat önce sevgilsi Kervan'ı aradığı ve Güllü'nün fiziksel baskı/itmeyle düştüğü pencereyi gösterdiği iddia edildi. 

Görüntülü konuşmaya dair ekran görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
