Kimisi Gözümüzü Kanattı Kimisi Şenlendirdi: 2025'te İmaj Değişiklikleriyle Hepimizi Şoka Sokan Ünlüler!

Tartışma yaratan sahne kombinleri, “yine ortalık karıştı” dedirten dans koreografileri derken Hadise bu seneyi de her zamanki gibi gündemsiz kapatmadı… Ama işin aşk tarafı? Orası yine pek yüzünü güldürmedi; 2025’i de yine “aşkta kazanamadan” kapattı kendisi!

Gelelim imaj meselesine: Yıllardır sarı saçlarıyla kodladığımız, sarı saçlı denildiğinde akıllara gelen ilk kadınlaran olan Hadise, bir anda saçlarını kızıla boyatmaya karar verdi.

Aslında çok kızıllık ona çok da yakıştı! Kızıl saçlarıyla büyük çıkışını rol aldığı ilk dizi olan Esas Oğlan'ın galasında yapan Hadise, o gece sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Bir kesim “o saç rengiyle ayrı bir femme fatale' olduğunu düşünürken, bir kesim de “sarı Hadise’yi geri verin” diye tutturdu.

En nihayetinde sarı Hadiseciler kazandı. Hadise'nin kızıl sevdası ne yazık ki çok uzun sürmedi. Bugüne dek kızılı bu kadar iyi taşıyan çok az kişi görmüştük oysaki!