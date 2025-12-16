onedio
article/comments
article/share
Kimisi Gözümüzü Kanattı Kimisi Şenlendirdi: 2025'te İmaj Değişiklikleriyle Hepimizi Şoka Sokan Ünlüler!

Kimisi Gözümüzü Kanattı Kimisi Şenlendirdi: 2025'te İmaj Değişiklikleriyle Hepimizi Şoka Sokan Ünlüler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.12.2025 - 09:01

2025’te ünlüler, “ben böyleyim” deyip oturmadı, inatçı da davranmadı. Kimisi saçını başını bambaşka bir model veye renge çevirdi, kimisi makyajla tanınmaz hale geldi, kimisi de eski halini tarihe gömdü. 

Beğenen de oldu, “gözüm kanadı” diyen de… ama şok kesin yaşandı. Gelin 2025'te imaj değişiklikleriyle hafızalara kazınan isimleri beraber inceleyelim!

Hadise

Hadise

Tartışma yaratan sahne kombinleri, “yine ortalık karıştı” dedirten dans koreografileri derken Hadise bu seneyi de her zamanki gibi gündemsiz kapatmadı… Ama işin aşk tarafı? Orası yine pek yüzünü güldürmedi; 2025’i de yine “aşkta kazanamadan” kapattı kendisi!

Gelelim imaj meselesine: Yıllardır sarı saçlarıyla kodladığımız, sarı saçlı denildiğinde akıllara gelen ilk kadınlaran olan Hadise, bir anda saçlarını kızıla boyatmaya karar verdi. 

Aslında çok kızıllık ona çok da yakıştı! Kızıl saçlarıyla büyük çıkışını rol aldığı ilk dizi olan Esas Oğlan'ın galasında yapan Hadise, o gece sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Bir kesim “o saç rengiyle ayrı bir femme fatale' olduğunu düşünürken, bir kesim de “sarı Hadise’yi geri verin” diye tutturdu.

En nihayetinde sarı Hadiseciler kazandı. Hadise'nin kızıl sevdası ne yazık ki çok uzun sürmedi. Bugüne dek kızılı bu kadar iyi taşıyan çok az kişi görmüştük oysaki!

Birce Akalay

Birce Akalay

Bu senenin en popüler isimlerinden biri olan Birce Akalay, peş peşe dijital projelerde (Mezarlık ve Kuş Uçuşu) yakaladığı başarı ve sahnede asla fire vermeyen oyunculuğuyla bu senenin en çok konuşulan kadınlarından biri oldu. Üstüne bir de asaletini hiç bozmadan, bu sene o asalete yeni sevgilisi Hakan Kurtaş detayını da ekleyince… attığı her adım daha da olay olmaya başladı!

Ama asıl mesele Birce’nin yıllardır imzası gibi duran uzun ve bukleli saçlarını bir anda “ben bugün böyle istedim” kararıyla kısacık kestirmesi olmuştu. 

Ne yalan söyleyelim, bu değişim sosyal medyada pek “alkış kıyamet” gitmedi… Genel hava daha çok “Birce’ye yakışmadı”, “eski hali geri gelsin”, “alışamıyorum” yönündeydi. Hala da öyle... Fakat kendisi kısa saçlarından pek memnun!

Melis Sezen

Melis Sezen

Sadakatsiz’le hayatımıza girip “bu kız başka bir şey” dedirten Melis Sezen, 2025’te de boş durmadı; Deha dizisindeki İmren rolüyle yine kalp çaldı, yeteneğini bir kez daha konuşturdu. Kariyerindeki başarının yanında spontane ve ani dansları, iddialı kombinleri, bazen de “bunu da mı dedi?” dedirten açıklamalarıyla zaten sürekli radarımızda olan Melis, 2025 yılında gündemi yeniimajıyla salladı.  

Hayatımıza sapsarı saçlarıyla giren, haliyle de öyle alıştığımız Melis Sezen, Deha’daki İmren’le birlikte bir anda kopkoyu bir siyaha döndü. Yüz hatları zaten çok güzel olduğu için siyah saç ona bir şekilde yakıştı, orası ayrı... 

Ama kabul edelim: Eski haline göre çok daha karanlık, daha vamp, daha “İmren geldi, eski Melis gitti” havası kattı. Sosyal medya bu değişimde tam anlamıyla ikiye bölündü. 

Bir taraf “efsane olmuş, bambaşka seviye” diye övdü, diğer tarafsa “hayır, asla kabul edemiyorum” diyerek sarışın Melis’i geri istedi. Melis'i geri isteyenler kazandı. 

Deha bittikten sonra bir süre daha siyah saçla takılan Melis Sezen, birkaç hafta önce soluğu kuaförde aldı ve yılı özüne dönerek kapatmaya karar verdi!

Pelin Akil

Pelin Akil

Pelin Akil’in 2025’i, Anıl Altan’la bitmek bilmeyen, sakız gibi uzadıkça uzayan boşanma süreciyle geçti. Aylarca inkar edilse de herkesin hal ve hareketleri dolayısıyla net bir şekilde “tamam, belli ki bir şeyler oluyor” dediği bu sürecin 'Boşanıyoruz' açıklamasıyla bitmesi hiçbirimize sürpriz olmamıştı. 

Yine de kızları için sık sık bir araya geldiklerini, birlikte etkinliklere katıldıklarını görmeye devam ettik… ama tablo hep kaldı: aynı çerçeve, farklı hayatlar.  

İşin imaj tarafında ise Pelin, boşanma iddiaları dolanırken saçlarını kısacık kestirmiş ve sosyal medyada klasik tezin ortaya atılmasına sebep olmuştu: “Mutsuz olan kadın saçıyla uğraşır!” Hatta birçok kişi bu hamleyi “bir şeylerin habercisi” diye okumuştu.  

Haklılardı da... Pelin Akil'in saçları yeniden uzadı ve açıkçası tekrar kestirmeye de niyetli gibi durmuyor. O kısacık saç dönemi anlık bir “tamam, yeni hayat” refleksiydi herhalde!

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu’nun 2025’i, Yalı Çapkını sürecinin gölgesinden çıkmakla geçti desek abartmış olmayız. Dizinin içinde “Seyran–Ferit” fırtınası eserken, gerçek hayatta da Mert Ramazan Demir’le yaşadığı o “bir ayrılıp bir barıştıkları”, toksiklikte tavan yapan ilişki gündemden hiç düşmedi.

Ayrılığın ardından yazın keyfini daha çok tek başına çıkaran Afra, dizi biter bitmez bu kez “ben artık başka bir sayfadayım” der gibi imaj değişikliğine gitti. 

“Seyran’ın üstüne oturan o imajdan sıyrılmak istiyor” yorumları yapılırken, bir anda sarışınlığa geçmesi gerçekten hepimize sürpriz oldu; sosyal medyada “şok oldum” diyen de vardı, “yakışmış” diyen de.  

Şimdilerde yeni projesi Abi dizisine hazırlanan Afra Saraçoğlu’sarı defterini kapattı, kahverengi saçlarıyla hayatına devam ediyor. Sarışı Afra bir rüya gibi geldi ve geçti anlayacağınız!

Başak Gümülcinelioğlu

Başak Gümülcinelioğlu

Yargı’daki Neva karakteriyle geniş kitlelerin radarına giren Başak Gümülcinelioğlu’nu yıllardır uzun, iddialı saçlarıyla görmeye alışmıştık. Tam da bu yüzden 2025’te bir anda yaptığı hamle, “kim bu?” dedirtecek kadar büyük bir şok etkisi yarattı.  

Başak, saçlarını kısacık kestirip üstüne bir de renk değiştirerek sarıya döndü ve bu değişimi “yeni bir dönem” havasıyla paylaştı. Hatta paylaşımına da “Yeniden tanışalım. Ben Başak” notunu düştü. Gümülcinelioğlu, 2025’in en net “radikal imaj değişikliği” anlarından birini tek hamlede yazdı.

Şevval Sam

Şevval Sam

Şevval Sam zaten yıllardır “klas, cool ve kendi çizgisinde” dediğimiz; hem sahnede hem ekranda ne yaparsa yakıştırılan isimlerden. Ama 2025’te öyle bir hamle yaptı ki, bir anda herkes aynı cümlede buluştu: “Bu kadarını beklemiyorduk!”  

Şevval Sam, konser öncesi yaptığı paylaşımla saçlarını kısacık kestirdiğini duyurdu ve bunu da “uzun zamandır böyle bir değişiklik yapmamıştım, benim için büyük bir yenilik” diyerek bizzat kendi ağzından anlattı.

Hazal Kaya

Hazal Kaya

Hem Sorgu dizisiyle hem de yeni yayınlanan, eşiyle birlikte rol aldığı Sekizinci Aile ile yıl boyunca ciddi dikkat çeken Hazal Kaya, oyunculuğu, proje seçimi ve her adımıyla her sene olduğu gibi bu sene de çok konuşuldu.

Fakat bu sene Hazal Kaya gündeminin asıl motoru diziler kadar değişimi oldu. Verdiği kilolarla bir anda ekstra fit bir görüntüye geçmesi tam gaz konuşulurken, işin üstüne 2025 içinde yaptığı iki radikal saç hamlesi de gelince ortalık tamamen karıştı.

Yıllardır koyu kahverengi saçlarına alışık olduğumuz Hazal Kaya, önce kızıl olarak karşımıza çıktı. Daha buna alışamadan bu kez vitesi arttırıp epey açık bir sarıya geçti ve “Hazal Kaya mı bu?” dedirten bir sürprize imza attı.

Sezen Aksu

Sezen Aksu

9 yıldır sahneye çıkmayan, hem sesine hem yüzüne hasret kaldığımız Sezen Aksu, 2025’te Paşa Gönül Şarkıları ile geri dönüp, daha albüm çıkar çıkmaz ortalığı ayağa kaldırarak yine yılın en çok konuşulan şarkıcılarından biri olmayı başardı.

Yeni albümüyle gündemden düşmeyen Sezen Aksu, zaten bu sene “en merak edilen isimler” listesinin de baş köşesindeydi; ne zaman yeni bir fotoğraf/poz paylaşılsa olay oldu, herkes “Minik Serçe yine ne yapıyor?” diye başına toplandı.

Ama 2025’teki asıl konuşulan mesele imaj değişikliği oldu. Yakın dostu Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından büyük bir yasa giren Sezen Aksu’nun, bu acının etkisiyle saçlarını makineyle kazıttığı iddiası gündeme oturdu. Birkaç gün içinde Sezen Aksu'nun güncel fotoğrafı geldi ve iddialar doğrulanmış oldu.

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki bu sene de konserlerine tam gaz devam etti, yeni albüm heyecanını da araya sıkıştırdı... Yetmedi; enteresan kombinleri, milyonları çeken sosyal medya paylaşımları derken gündemi sürekli canlı tuttu. Ama yıl bitmeden asıl sürprizi imajdan patlattı.

Yıllardır sarışın haliyle aklımıza kazınan Aleyna, bir anda kızıla döndü. Üstelik bunu “canım öyle istedi” diye geçiştirmedi; bir röportajında “erkekler sarışın seviyor” muhabbetine gıcık olduğunu, bu yüzden sarıdan kaçıp kızıla geçtiğini açık açık anlattı. Sosyal medyada da bu çıkışa “kraliçe” diyenler, “tam Aleyna hareketi” diye alkışlayanlar epey fazlaydı.  Kısacası: Kızıl Aleyna biraz “inadına” doğdu ama ortaya çıkan sonuç herkesin beğenisini kazanmayı başardı! Aleyna'ya kızıl da çok yakıştı.

