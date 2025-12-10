onedio
Onlar Erdi Muradına Biz Çıkalım Kerevetine: 2025'te Aşklarına Level Atlatıp Evlenen Ünlüler!

Onlar Erdi Muradına Biz Çıkalım Kerevetine: 2025'te Aşklarına Level Atlatıp Evlenen Ünlüler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.12.2025 - 09:01

Koskoca bir seneyi daha geride bıraktık. Ülkemizde olayın bir an eksik olmadığı 2025'te ünlüler de en çok konuşulan meselelerden biriydi. 

Konu özel hayatlarına geldiğinde, bu yıl kimileri için yeni aşkların, kimileri için ani ayrılıkların senesi olurken, kimileri de çat diye boşanıp pat diye evlendi!

2025'i kapatmadan önce bu sene 'Sonsuza dek evet' deyip, dünyaevine giren ünlüleri sizler için derleyelim dedik. Gelin 2025'te hangi ünlüler evlendi, beraber görelim!

1. Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen

1. Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen

“Temizlik Benim İşim” ve “En Hamarat Benim” programlarından tanıdığımız, titizlik hastası halleriyle kısa sürede fenomene dönüşen Kadir Ezildi, 5 Mayıs 2025’te Gamze Türkmen’le sade bir nikah töreninde “evet” diyerek dünyaevine girdi. 

Nikahla yetinmeyen Ezildi, arka arkaya yapılan söz, nişan ve kına gecelerine resmen servet döktü. Osmanlı konseptli kına gecesinde altınlar ve dolarların havada uçuştuğu, milyonluk gelin bohçasının sergilendiği anlar günlerce sosyal medyada viral olmuştu!

2. Burak Can Övüç ve Leyla Tuğçe

2. Burak Can Övüç ve Leyla Tuğçe

Gösteriş meraklısı halleriyle ülkenin en tartışmalı isimlerinden biri olan Murat Övüç’ün saya söve bitiremediği ama aynı zamanda yerlere göklere sığdıramadığı oğlu Burak Can Övüç, 26 Mayıs 2025’te Leyla Tuğçe ile evlendi. 

Fakat düğünden çok Murat Övüç’ün gelinine nişandan düğüne kadar adeta üst üste yığdığı kilolarca altın oldu. Bilezikler, gerdanlıklar, kemerler derken gelin adeta yürüyen kuyumcu vitrinine dönüştü; Burak Can’ın evliliği, “altın rekoru kıran” düğünler listesinde ilk sıralara yerleşti.

3. Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak

3. Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak

Benfica’da top koşturan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, çocuk gelişimi uzmanı sevgilisi Ceren Azak’la 29 Mayıs 2025’te Sapanca’daki lüks bir otelde görkemli bir törenle dünyaevine girdi. 

Sezon biter bitmez soluğu memleketinde alan Kerem, yılın düğünü diye anılan gecede hem futbol camiasını hem de magazin dünyasını aynı salonda topladı. 

Ceren Azak’ın sade ama şık gelinliği, davetlilerin üst üste paylaştığı story’lerle sosyal medyada kısa sürede TT olurken, çiftin ilk dansı tribün şarkıları eşliğinde gerçekleşti.

4. Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz

4. Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz

“Çocuklar Duymasın”ın efsane Havuç’u olarak tanıyıp sonrasında Survivor parkurlarında ter dökerken izlediğimiz Furkan Kızılay, uzun bir sessizliğin ardından 1 Haziran 2025’te yıllardır birlikte olduğu Tutku Yılmaz’la evlendi. 

Paris’teki romantik evlenme teklifinden aile arasında yapılan sade nişana uzanan süreç, sonunda şık bir düğünle taçlandı. Nikahta ünlü dostları pistten hiç inmedi, sosyal medyaya düşen videolarda eski Survivor ekibinin halay başı olması ise ayrı olay oldu. Düğün fotoğrafları “Küçük Havuç büyüdü de evlendi” yorumlarıyla timeline'a düştü..

5. Jeff Bezos ve Laura Sanchez

5. Jeff Bezos ve Laura Sanchez

Amazon’un kurucusu, dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Jeff Bezos, yıllardır birlikte olduğu televizyoncu ve helikopter pilotu sevgilisi Lauren Sánchez ile 27 Haziran 2025’te İtalya, Venedik'te bulunan San Giorgio Maggiore adasında masalsı ama bir o kadar da tartışmalı bir düğünle dünyaevine girdi. 

Üç güne yayılan bu milyar dolarlık “düğün festivali”ne 200’ü aşkın davetli, onlarca özel jetle akın ederken; konuk listesi adeta Oscar sonrası after party tadındaydı: Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Bill Gates, Leonardo DiCaprio gibi A-list isimler buluştu.

Lauren’in Dior, Versace ve Schiaparelli imzalı, günden güne değişen onlarca gelinlik/look tercihi “27 kombinle evlenen kadın” başlıklarıyla moda basınını coştururken, şehrin yerlileri düğün nedeniyle yapılan abartılı güvenlik önlemleri ve lüks gösterisi yüzünden sokaklarda protesto düzenledi.

6. Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol

6. Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol

Camdaki Kız”da hayat verdiği Sedat Koroğlu rolüyle yıldızını parlatan oyuncu ve müzisyen Feyyaz Şerifoğlu, Kanal D Hafta Sonu Ana Haber spikeri Merve Dinçkol’la 29 Haziran 2025’te Kemer Country’de rüya gibi bir törenle dünyaevine girdi.

Dizilerinde evlenme teklifi sahnelerine fon olan mekânı gerçek hayatında da tercih eden Feyyaz, nikah masasında hem gelini hem de annesini ağlatmayı başardı; Merve’ye merhum babasının adı sorulunca gözyaşları sel oldu, Feyyaz ise heyecandan kendi adını bile karıştırdı.

7. Elif Engin ve Ahmet Emin Ahlatcı

7. Elif Engin ve Ahmet Emin Ahlatcı

Futbol yorumcusu Sinan Engin’in avukat kızı Elif Engin, iş insanı Ahmet Emin Ahlatcı ile 30 Haziran 2025’te Çorum’da masalsı bir düğünle evlendi. Çiftin düğünü için Ahlatcı Metal Rafineri’nin bulunduğu alanın sadece birkaç günde adeta saray ışıklandırmalı dev bir kır bahçesine çevrilmesi, “şantiye değil düğün platosu” yorumlarına yol açtı. 

Şehre akın eden misafirler, özel jetler ve lüks konvoylarla gündem olurken, gelinliğin zarafeti ve çiftin ilk dansı sosyal medyada dakikalar içinde viral oldu. Düğün o kadar abartılı bulundu ki, timeline’da “Sinan Engin’in kızı değil sanki Çorum prensesi” esprileri havada uçuşmuştu.

8. Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç Çatak

8. Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç Çatak

Tatlı Küçük Yalancılar, Not Defteri ve Çıplak Gerçek gibi yapımlardan tanıdığımız oyuncu Beste Kökdemir, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Fazlı Erdinç Çatak’la 4 Temmuz 2025’te dünyaevine girdi.

İstanbul’da gerçekleşen düğünde çift, yakın dostlarının katıldığı sade ama şık bir nikâh tercih etti; asıl sürpriz ise Beste’nin tam da o gün hamile olduğunu açıklaması oldu. “Çifte mutluluk” temalı bu düğün, sosyal medyada paylaşılan karelerle kısa sürede gündem olmuştu.

9. Burak Bulut ve Eda Sakız

9. Burak Bulut ve Eda Sakız

“Sevmedim Deme”, “Manolya” gibi şarkılarla son yılların en çok dinlenen isimlerinden olan Burak Bulut, kendisi gibi müzik piyasasından gelen sevgilisi Eda Sakız’la 12 Ağustos 2025’te dillere destan bir düğünle evlendi.

Düğüne katılan İrem Derici’nin, sahnede sevgilisi Melih Kunukçu’dan evlilik teklifi almasıyla gece bambaşka bir boyuta taşındı ve düğün, aynı anda hem nikah hem de evlilik teklifi çıkan “çifte bereketli” organizasyon olarak tarihe geçti.

10. Berkan Karabulut ve Lale Onuk

10. Berkan Karabulut ve Lale Onuk

Survivor adasında sergilediği enerjiyle hafızalara kazınan Berkan Karabulut, yarışma sonrası da sık sık yanında gördüğümüz aşkı Lale Onuk’la 15 Ağustos 2025’te masalsı bir düğünle dünyaevine girdi. Adeta “Survivor All Star düğünü” gibi geçen gecede davetlilerin yarısı sanki birazdan dokunulmazlık oyununa çıkacakmış gibi aynı enerjiyle piste indi. 

Lale’nin modern ama masalsı detaylarla süslenmiş gelinliği sosyal medyada açık ara farkla yılın en çok beğenilen gelinliği oldu.

Gecenin en tatlı detayı ise Avatar Atakan’ın tüm süreci adeta belgesel çeker gibi dakika dakika kaydetmesi, kulis anlarından ilk danstaki bakışlara kadar her şeyi takipçileriyle paylaşmasıydı.

11. Alper Rende ve Betül Çakmak

11. Alper Rende ve Betül Çakmak

Sosyal medyanın en sevilen ikililerinden YouTuber Alper Rende ve influencer Betül Çakmak, 12 yıllık inişli çıkışlı ilişkilerini 16 Ağustos 2025’te görkemli bir düğünle resmen taçlandırdı. 

Geçtiğimiz yıl Pantene Altın Kelebek sahnesinde tüm kameraların önünde edilen o meşhur evlilik teklifi, bu kez yerini sürpriz nikah memuru İlker Ayrık’ın kıydığı bol kahkahalı bir nikaha bıraktı. 

Düğünde her şeyden daha çok konuşulan şey ise, sponsorlu dondurma markalı düğün pastası ve üzerindeki “12 yıllık ilişki” göndermeli mumlar oldu.

12. Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem

12. Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem

“Kara Para Aşk”, “Meryem” ve “Kirli Sepeti” gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Bestemsu Özdemir, eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem’le 25 Ağustos 2025’te Fethiye’de nikah masasına oturdu.

Düğünden birkaç gün önce dört aylık hamile olduğu ortaya çıkan güzel oyuncu, nikah öncesi ata binerek gelin alma törenine damga vurdu; davul zurna eşliğinde oynadığı anlar sosyal medyada “Gelin ata değil, trende bindi” esprileriyle paylaşıldı. Raşit Bağzıbağlı imzalı sade ama iddialı gelinliği ise takipçilerinden tam not aldı.

13. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan

13. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan

Yıllardır televizyon ekranlarının en tartışmalı figürlerinden biri olan 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 28 Ağustos'ta altıncı kez evlendi. 

Bir yıldan uzun bir süre kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la liseli aşıklar gibi yaşadığı toksiklikte zirve yapmış 'aşkıyla' konuşulan Mehmet Ali Erbil, ani bir şekilde evlenmeye karar vererek hepimizi şaşırtmıştı.

Çocuklarının başlarda hiç de sıcak bakmadığı Gülseren Ceylan'la Sarıyer'deki villasının bahçesinde evlenen Mali'nin mutlu gününde tüm çocukları hazır bulundu.

14. Eda Erol ve Ekrem Karaçayır

14. Eda Erol ve Ekrem Karaçayır

Esra Erol’un kardeşi olarak tanıdığımız Eda Erol, yıllar önce şarkıcı Alişan’la olaylı biten bir nişan süreci geçirmişti. Alişan aşkı buldu sanarken atılan nişan, günlerce manşetlerde kalmıştı. Alişan, Buse Varol'la mutlu bir aile hayatı kurarken Eda Erol'dan ses seda çıkmıyordu.

Bu sene gerçek mutluluğu ve aşkı pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır’da bulan Eda Erol, 28 Ağustos 2025 yazında şık bir törenle dünyaevine girdi. 

Bir dönem magazinin en çok konuşulan “yarım kalan gelinliği”nden sonra yeniden gelinlik giymesi birçok sosyal medya kullanıcısına “Hak ettiği mutluluğu sonunda buldu” dedirtti.

15. Ezgi Şenler ve Ömer Gürgen

15. Ezgi Şenler ve Ömer Gürgen

Çatı Katı Aşk” ve “Teşkilatgibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Ezgi Şenler, 12 yaşından beri tanıdığı çocukluk aşkı, futbolcu menajeri Ömer Gürgen’le 30 Ağustos 2025’te Beykoz Çubuklu 29’da rüya gibi bir törenle evlendi.

Yıllar sonra yeniden bir araya gelip sadece 7 aylık bir ilişkiden sonra “tamam bu sefer oluyor” diyen ikili, sade ama oldukça şık bir nikahla “evet” dedi.

16. İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan

16. İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan

“Siyah Beyaz Aşk”, “Doğduğun Ev Kaderindir” ve “Gaddar”daki sert ama romantik karakterleriyle hafızalara kazınan İbrahim Çelikkol, üç yıldır birlikte olduğu yemek kitabı yazarı ve TV programcısı Natali Yarcan’la 20 Eylül 2025’te sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

Çift, düğünü büyük gösterişli salonlar yerine daha sakin ve romantik bir atmosferde yapmayı tercih etti; evlilik haberi de yalnızca İbrahim Çelikkol’un Instagram’da paylaştığı siyah-beyaz nikah karesiyle duyuruldu. 

Fotoğrafın altına Özdemir Asaf’ın “Öylesine güzel seviyorum ki seni…” dizelerini yazması, zaten romantik tarafını seven hayranları mest etti. Nikah sonrası Natali’nin sosyal medyada soyadını “Yarcan Çelikkol” olarak  anında güncellemesiyle, bu sessiz ama çok konuşulan evlilik 2025’in en “low-key ama en romantik” düğünleri arasına girdi.

17. Sevda Erginci ve Efe Saydut

17. Sevda Erginci ve Efe Saydut

Yasak Elma”nın Zeynep’i olarak hafızalara kazınan Sevda Erginci, bir süredir birlikte olduğu mimar sevgilisi Efe Saydut’la 20 Eylül 2025’te Sakız Adası’nda masal gibi bir düğünle dünyaevine girdi. 

Ay başında Mardin’de görkemli bir kına gecesi, hemen ardından İzmir’de kıyılan sade nikah derken çiftin “doğudan batıya uzanan” üç duraklı evlilik rotası sosyal medyada olay oldu.

18. Fazıl Say ve Aslıhan And

18. Fazıl Say ve Aslıhan And

Dünya çapında sahne alan, eserleriyle modern klasik müziğe damga vurmuş virtüöz piyanist ve besteci Fazıl Say, bu kez hem kalbini hem de evini flüt sanatçısı Aslıhan And’a açtı ve 16 Ekim 2025’te İstanbul’daki evinde, aile arasında düzenlenen sade bir törenle üçüncü kez nikah masasına oturdu. 

İlk evliliğini çellist Gülyar Balcı’yla, ikinci evliliğini piyanist Ece Dağıstan’la yapan Say, böylece üçüncü kez bir müzisyenle, üstelik bu kez bir flüt virtüözüyle hayatını birleştirerek “eş seçiminde ısrarla konservatuvar kontenjanı” kullanmaya devam etti. 

Nikahı Beşiktaş Belediyesi’nin nikah memuru kıyarken, çift törenden sonra sosyal medyada paylaştıkları siyah-beyaz karelere “Yuvamızı kurduğumuz özel günümüzden… Huzurla, mutlulukla, sevgiyle” notunu düşmüştü.

19. Selena Gomez ve Benny Blanco

19. Selena Gomez ve Benny Blanco

Disney çıkışlı kariyerini dev bir pop yıldızlığına ve yapımcı kimliğine taşıyan Selena Gomez, uzun süredir birlikte olduğu müzik prodüktörü Benny Blanco ile 27 Eylül 2025’te Santa Barbara’daki Sea Crest Nursery’de evlendi.

Başından beri Selena'nın yanına hiç yakıştırılmayan Benny Blanco'ya bu kadar deli divane aşık halleri sevenlerinin Benny'i zor da olsa yavaş yavaş kabullenmesine yol açtı. 

Yaklaşık 170 kişilik davetli listesinde Taylor Swift’ten Ed Sheeran’a, Paris Hilton’dan Only Murders in the Building ekibine uzanan A-list bir kadro vardı.

Çiftin Grease ve Dirty Dancing göndermeleriyle dolu koreografili ilk dansı, çıplak ayakla dans etmeleri ve Mark Ronson’ın DJ kabinine geçmesi ise sosyal medyada beklendiği üzere “Yılın düğünü” yorumları eşliğinde viral oldu.

