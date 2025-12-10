Onlar Erdi Muradına Biz Çıkalım Kerevetine: 2025'te Aşklarına Level Atlatıp Evlenen Ünlüler!

Koskoca bir seneyi daha geride bıraktık. Ülkemizde olayın bir an eksik olmadığı 2025'te ünlüler de en çok konuşulan meselelerden biriydi.

Konu özel hayatlarına geldiğinde, bu yıl kimileri için yeni aşkların, kimileri için ani ayrılıkların senesi olurken, kimileri de çat diye boşanıp pat diye evlendi!

2025'i kapatmadan önce bu sene 'Sonsuza dek evet' deyip, dünyaevine giren ünlüleri sizler için derleyelim dedik. Gelin 2025'te hangi ünlüler evlendi, beraber görelim!