Onlar Erdi Muradına Biz Çıkalım Kerevetine: 2025'te Aşklarına Level Atlatıp Evlenen Ünlüler!
Koskoca bir seneyi daha geride bıraktık. Ülkemizde olayın bir an eksik olmadığı 2025'te ünlüler de en çok konuşulan meselelerden biriydi.
Konu özel hayatlarına geldiğinde, bu yıl kimileri için yeni aşkların, kimileri için ani ayrılıkların senesi olurken, kimileri de çat diye boşanıp pat diye evlendi!
2025'i kapatmadan önce bu sene 'Sonsuza dek evet' deyip, dünyaevine giren ünlüleri sizler için derleyelim dedik. Gelin 2025'te hangi ünlüler evlendi, beraber görelim!
1. Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen
2. Burak Can Övüç ve Leyla Tuğçe
3. Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak
4. Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz
5. Jeff Bezos ve Laura Sanchez
6. Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol
7. Elif Engin ve Ahmet Emin Ahlatcı
8. Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç Çatak
9. Burak Bulut ve Eda Sakız
10. Berkan Karabulut ve Lale Onuk
11. Alper Rende ve Betül Çakmak
12. Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem
13. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan
14. Eda Erol ve Ekrem Karaçayır
15. Ezgi Şenler ve Ömer Gürgen
16. İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan
17. Sevda Erginci ve Efe Saydut
18. Fazıl Say ve Aslıhan And
19. Selena Gomez ve Benny Blanco
