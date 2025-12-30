iPhone Kullanıcıları Dikkat: Apple Kimliğiniz Bilmediğiniz Cihazlarda Açılmış Olabilir!
Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/apple-...
Teknoloji, cep telefonlarımız sayesinde her anımızda yanımızda. Fakat teknolojiyi kullanırken güvenlik hususunda dikkatli olunması gereken baz noktalar var. Bunlardan bir tanesi de kullandığımız cihazlarda oluşturduğumuz kimlikler. Örneğin, Apple ekosistemine (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch) dahil olanlar 'Apple Kimliği' (Apple ID) kullanır ve bu kimlik, dijital dünya için bir anahtardır.
Apple kimliği kullananların, bu kimliklerin hangi cihazlarda açık olduğunu kontrol etmeleri ise son derece önemli!
iPhone kullanıcıları dikkat!
Peki Apple ID (Apple Kimlik) Bağlı Cihazlar Nasıl Kontrol Edilir?
