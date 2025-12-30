onedio
iPhone Kullanıcıları Dikkat: Apple Kimliğiniz Bilmediğiniz Cihazlarda Açılmış Olabilir!

iPhone Kullanıcıları Dikkat: Apple Kimliğiniz Bilmediğiniz Cihazlarda Açılmış Olabilir!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.12.2025 - 15:29

Teknoloji, cep telefonlarımız sayesinde her anımızda yanımızda. Fakat teknolojiyi kullanırken güvenlik hususunda dikkatli olunması gereken baz noktalar var. Bunlardan bir tanesi de kullandığımız cihazlarda oluşturduğumuz kimlikler. Örneğin, Apple ekosistemine (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch) dahil olanlar 'Apple Kimliği' (Apple ID) kullanır ve bu kimlik, dijital dünya için bir anahtardır.

Apple kimliği kullananların, bu kimliklerin hangi cihazlarda açık olduğunu kontrol etmeleri ise son derece önemli!

iPhone kullanıcıları dikkat!

iPhone kullanıcıları dikkat!

Apple ekosisteminden herhangi bir cihaz (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch) kullanan kişiler için 'Apple Kimliği' (Apple ID) dijital dünyalarının anahtarıdır. Ancak zamanla eski telefonlar, satılan tabletler veya artık kullanmadığımız bilgisayarlarda oturumlarınız açık kalabilir. Apple hesabınıza hangi cihazların bağlı olduğunu düzenli olarak kontrol etmek, güvenliğiniz için hayati önem taşır.

Sizin kontrolünüzde olmayan bir cihazda hesabınızın açık olması, verilerinizin tehlikede olduğu anlamına gelebilir. Bu cihazlar iCloud verilerinize, iMessage mesajlarınıza ve hatta Apple Pay gibi ödeme yöntemlerinize erişim sağlayabilir.

Peki Apple ID (Apple Kimlik) Bağlı Cihazlar Nasıl Kontrol Edilir?

Peki Apple ID (Apple Kimlik) Bağlı Cihazlar Nasıl Kontrol Edilir?

iPhone veya iPad Üzerinden:

1. Ayarlar (Settings) uygulamasını açın.

2. En üstteki İsminize (Apple Kimliği) dokunun.

3. Sayfayı aşağıya kaydırdığınızda, o anda hesabınıza bağlı olan tüm cihazların bir listesini göreceksiniz.

Mac Üzerinden:

1. Apple menüsüne (sol üstteki elma simgesi) gidin ve Sistem Ayarları'nı (veya Sistem Tercihleri) seçin.

2. Apple Kimliği'ne dokunun.

3. Listeyi aşağı kaydırarak bağlı cihazları inceleyin.

Web Tarayıcısı Üzerinden:

1. appleid.apple.com adresine gidin ve giriş yapın.

2. Cihazlar (Devices) bölümüne tıklayın.

Apple Kimliği Tanımadığınız Bir Cihazda Açıksa Ne Yapmalısınız?

Listede size ait olmayan veya artık kullanmadığınız bir cihaz görürseniz şu adımları izleyin:

  • Cihaza Dokunun/Tıklayın: Cihazın modelini, seri numarasını ve Apple Pay’in aktif olup olmadığını görebilirsiniz.

  • Hesaptan Çıkarın: 'Hesaptan Sil' (Remove from Account) seçeneğine dokunun. Bu, söz konusu cihazın iCloud ve diğer Apple servislerine erişimini derhal keser.

  • Parolanızı Değiştirin: Eğer listede hiç tanımadığınız bir cihaz gördüyseniz, bu hesabınızın ele geçirilmiş olabileceği anlamına gelir. Bu durumda Apple Kimliği parolanızı hemen güncelleyin.

Yılda birkaç kez bu listeyi kontrol etmek, dijital ayak izinizi yönetmenin ve kişisel verilerinizi güvende tutmanın en kolay yollarından biridir.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
