Bir Gün Değil, İki Gün Değil: Yılın Yarısını Karla Geçiren İskandinavlar Evlerini Nasıl Isıtıyor?

İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinde kışın sıcaklıklar eksi 30 derecelere kadar düşebiliyor. Bu bölgede yaşayanlar, yılın büyük bir bölümünü soğuk havalarla mücadele ederek geçiriyor. Peki ya evlerini nasıl ısıtıyorlar?

Norveç'te yaşamı anlatan yerel bir site 'Buraya taşınmayı düşünen yabancılar, ısınma, enerji faturaları ve benzeri konularda onları neyin beklediğini sormak için sık sık bize e-posta gönderiyorlar.' diyerek Norveç'teki ısıtma sistemlerini detaylı bir şekilde anlatıyor.

Norveç'teki evinizi soğuk havalarda ısıtmanın pek çok yolu var: Elektrikli ısıtma, klimalar, odun sobaları...Evinizi ısıtmanın en ucuz ve en sürdürülebilir yollarından biri ise Norveççe'de fjernvarme (kelime anlamıyla: uzaktan ısı) olarak adlandırılan bölgesel ısıtmadır. Bu sistem Norveç'te oldukça seviliyor ve yaygın.