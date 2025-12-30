onedio
Birçoğumuzun Evinde Bulunan Temizlik Ürününün Satışı Durduruldu, Toplatılma Kararı Verildi

Birçoğumuzun Evinde Bulunan Temizlik Ürününün Satışı Durduruldu, Toplatılma Kararı Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.12.2025 - 10:37

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atan ürünlere geçit vermiyor. Son yapılan denetimlerde, güvenlik standartlarını karşılamayan ve özellikle çocuklar için risk oluşturan 'Best' marka yağ çözücü yasaklı ürünler listesine alındı.

"Best" marka yağ çözücünün satışı durduruldu!

"Best" marka yağ çözücünün satışı durduruldu!

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS), tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini korumak adına gerçekleştirdiği denetimler sonucunda bir temizlik ürününün daha piyasada bulunmasını sakıncalı buldu. 29 Aralık tarihinde sisteme girilen kayıtlara göre, ‘Best’ markasıyla satılan yağ çözücü ürününün mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek yasaklama kararı alındı.

Bakanlığın aldığı bu kararın gerekçesinde, ürünün ambalajındaki ciddi güvenlik eksiklikleri öne çıktı. Yapılan teknik incelemelerde, söz konusu yağ çözücünün kapağında çocukların açmasını zorlaştıracak emniyet kilidinin bulunmadığı belirlendi. Ayrıca, görme engelli vatandaşların tehlikeli kimyasalları ayırt etmesini sağlayan dokunsal uyarı işaretlerinin de ürün üzerinde yer almadığı rapor edildi.

Ürün güvenliği ve teknik mevzuat hükümlerini açıkça ihlal eden bu eksiklikler nedeniyle ürün 'güvensiz' olarak etiketlendi. Yetkililer, 8697042000048 barkod numarasına sahip olan bu ürünü halihazırda elinde bulunduran vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurgularken, ürünün belirtilen standartları karşılamadığı için satışının durdurulduğunu belirtti.

