6 Yaşında 'Dünyanın En Güzel Kızı' Ünvanını Alan Ünlü Model, Son Haline Gelen Yorumlara Ateş Püskürdü

Blondeau yaptığı açıklamada, 'Bu tür yorumlardan bıktım. Gençlik dönemimdeki fotoğraflarıma bakabilirsiniz, hiçbir şey değişmedi.10 yaşımdan beri insanlar yüzüme bir şeyler yaptırdığımı söylüyor. Buna artık son verme zamanı geldi. Bugün bile insanlar beni görünce 'Sen en güzel kızsın' diyor. Hayır, hala değilim. Ben sadece bir insanım.' ifadelerine yer verdi.