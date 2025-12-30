6 Yaşında 'Dünyanın En Güzel Kızı' Ünvanını Alan Ünlü Model, Son Haline Gelen Yorumlara Ateş Püskürdü
Adını bilmeyenleriniz olabilir fakat fotoğrafını gördüğünüzde henüz 6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı ünvanını alan Thylane Lena-Rose Blondeau'yu hepiniz hatırlarsınız. Şimdilerde 24 yaşında olan dünyaca ünlü model, aldığı bu ünvan sebebiyle son haline gelen yorumlara ateş püskürdü.
Altı yaşındayken Vogue Enfants'ın kapağında yer alan ve dünyanın en güzel kızı ünvanını alan Thylane Lena-Rose Blondeau, şimdilerde 24 yaşında ünlü bir model.
Ünlü model, gelen yorumlara "Bu tür yorumlardan bıktım" diyerek sert çıktı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
