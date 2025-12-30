onedio
6 Yaşında 'Dünyanın En Güzel Kızı' Ünvanını Alan Ünlü Model, Son Haline Gelen Yorumlara Ateş Püskürdü

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.12.2025 - 09:49

Adını bilmeyenleriniz olabilir fakat fotoğrafını gördüğünüzde henüz 6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı ünvanını alan Thylane Lena-Rose Blondeau'yu hepiniz hatırlarsınız. Şimdilerde 24 yaşında olan dünyaca ünlü model, aldığı bu ünvan sebebiyle son haline gelen yorumlara ateş püskürdü.

Altı yaşındayken Vogue Enfants'ın kapağında yer alan ve dünyanın en güzel kızı ünvanını alan Thylane Lena-Rose Blondeau, şimdilerde 24 yaşında ünlü bir model.

Moda dünyasının bilinen isimlerinden biri olan ve kariyerini sürdüren ünlü model, son dönemde sık sık estetik yaptırdığına dair eleştirilerle gündeme geliyor. Paris Moda Haftası'ndaki son görünümleriyle yeniden gündeme gelen 24 yaşındaki Thylane Lena-Rose Blondeau, estetik iddialarına ateş püskürdü.

Ünlü model, gelen yorumlara "Bu tür yorumlardan bıktım" diyerek sert çıktı.

Blondeau yaptığı açıklamada, 'Bu tür yorumlardan bıktım. Gençlik dönemimdeki fotoğraflarıma bakabilirsiniz, hiçbir şey değişmedi.10 yaşımdan beri insanlar yüzüme bir şeyler yaptırdığımı söylüyor. Buna artık son verme zamanı geldi. Bugün bile insanlar beni görünce 'Sen en güzel kızsın' diyor. Hayır, hala değilim. Ben sadece bir insanım.' ifadelerine yer verdi.

