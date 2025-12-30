Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Kredi Kartında Biriken Para Puanlar İçin Son Gün 31 Aralık
2025 yılının bitmesine sayılı günler kala uzmanlar, kredi kartları ve sadakat kartlarında biriken para puanlar konusunda tüketiciler uyardı. Uzman isimlerin aktardığına göre; yıl sonu itibarıyla bazı kartlarda yer alan puanların geçerliliği sona erecek. Tüketici dernekleri, 31 Aralık (Yarın) itibarıyla sadakat kartlarında biriken para puanların bir kısmının geçerliliğini yitireceğini belirterek vatandaşların kartlarında biten puanları kullanması gerektiğini vurguladı.
Kredi kartında ve sadakat kartlarında biriken para puanlar için son gün 31 Aralık!
Güllü, konuyla ilgili olarak bazı firmaların yıl sonu gelmeden para puanları kullanmalarına yönelik müşterilerini uyarmasına rağmen birçok firmanın tüketiciye bu uyarıyı yapmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
