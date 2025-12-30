150 Kişi İşsiz Kaldı, Milyonlarca Euro Zarar Var: F1'in Ferrari Pilotu Lewis Hamilton İflas Etti!

Pistlerde Ferrari ile beklenen performansı sergilemekte zorlanan İngiliz pilot, iş dünyasında da ciddi bir kayıpla gündeme geldi. Hamilton'ın 2019 yılından bu yana büyük bir tutkuyla desteklediği ve yatırımcısı olduğu vegan fast food zinciri Neat Burger, mali zorluklara dayanamayarak iflas ettiğini duyurdu.

Altı yıl önce büyük umutlarla kurulan ve vegan beslenmeyi sürdürülebilir bir iş modeline dönüştürmeyi hedefleyen şirketin iflası, ciddi bir istihdam kaybına da yol açtı. Alınan karar neticesinde zincirin geri kalan şubeleri kapatılırken, yaklaşık 150 çalışanın işine son verildiği öğrenildi. Şirketin mali tabloları incelendiğinde ise zararın boyutları dikkat çekiyor. 2021 yılında yaklaşık 3,7 milyon euro seviyesinde olan kayıpların, 2023 yılına gelindiğinde katlanarak 9,3 milyon euroya ulaştığı belirtildi.