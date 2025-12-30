150 Kişi İşsiz Kaldı, Milyonlarca Euro Zarar Var: F1'in Ferrari Pilotu Lewis Hamilton İflas Etti!
Formula 1'de Ferrari koltuğuna geçişiyle istediği rüzgarı yakalayamayan Lewis Hamilton, iş dünyasında da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İngiliz pilotun yatırımcısı olduğu ve büyük hedeflerle yola çıkan vegan restoran zinciri, mali krizin üstesinden gelemeyerek iflas bayrağını çekti.
Formula 1 dünyasının efsane ismi Lewis Hamilton için 2025 yılı, hem sportif kariyeri hem de ticari girişimleri açısından oldukça sancılı geçiyor.
Kendisi de 2017 yılından beri vegan olan Hamilton, markanın lansmanında bu girişimi "etik girişimcilik" olarak nitelendirmiş ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme misyonuyla hareket ettiklerini vurgulamıştı.
