150 Kişi İşsiz Kaldı, Milyonlarca Euro Zarar Var: F1'in Ferrari Pilotu Lewis Hamilton İflas Etti!

30.12.2025 - 07:28

Formula 1'de Ferrari koltuğuna geçişiyle istediği rüzgarı yakalayamayan Lewis Hamilton, iş dünyasında da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İngiliz pilotun yatırımcısı olduğu ve büyük hedeflerle yola çıkan vegan restoran zinciri, mali krizin üstesinden gelemeyerek iflas bayrağını çekti.

Formula 1 dünyasının efsane ismi Lewis Hamilton için 2025 yılı, hem sportif kariyeri hem de ticari girişimleri açısından oldukça sancılı geçiyor.

Pistlerde Ferrari ile beklenen performansı sergilemekte zorlanan İngiliz pilot, iş dünyasında da ciddi bir kayıpla gündeme geldi. Hamilton'ın 2019 yılından bu yana büyük bir tutkuyla desteklediği ve yatırımcısı olduğu vegan fast food zinciri Neat Burger, mali zorluklara dayanamayarak iflas ettiğini duyurdu.

Altı yıl önce büyük umutlarla kurulan ve vegan beslenmeyi sürdürülebilir bir iş modeline dönüştürmeyi hedefleyen şirketin iflası, ciddi bir istihdam kaybına da yol açtı. Alınan karar neticesinde zincirin geri kalan şubeleri kapatılırken, yaklaşık 150 çalışanın işine son verildiği öğrenildi. Şirketin mali tabloları incelendiğinde ise zararın boyutları dikkat çekiyor. 2021 yılında yaklaşık 3,7 milyon euro seviyesinde olan kayıpların, 2023 yılına gelindiğinde katlanarak 9,3 milyon euroya ulaştığı belirtildi.

Kendisi de 2017 yılından beri vegan olan Hamilton, markanın lansmanında bu girişimi "etik girişimcilik" olarak nitelendirmiş ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme misyonuyla hareket ettiklerini vurgulamıştı.

Ünlü pilot, sadece bitki bazlı beslenenler için değil, et tüketip zaman zaman farklı alternatifler arayanlar için de lezzetli seçenekler sunmak istediklerini ifade etmişti. Ancak pandemi süreciyle başlayan zorluklar ve sonrasında satışların hedeflenen seviyeye ulaşamaması, şirketin sonunu getiren ana etkenler oldu.

Ticari alandaki bu başarısızlık, Hamilton'ın Mercedes'ten Ferrari'ye olaylı geçişinin ardından pistte yaşadığı adaptasyon sorunuyla birleşince, ünlü sporcu için zorlu bir yıl tablosu ortaya çıkardı. Buna rağmen Hamilton'ın girişimcilikten tamamen vazgeçmediği, yaşam tarzı odaklı 'Amave' gibi diğer markalarıyla iş dünyasındaki varlığını sürdürmeyi planladığı biliniyor.

