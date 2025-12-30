30 Aralık Salı Hava Durumu: Meteoroloji ve Valilik’ten Peş Peşe Uyarılar! Önce Fırtına Sonra Kar

Ancak uzmanlar, bu sakinliğin uzun sürmeyeceğini belirtiyor. Çarşamba sabahından itibaren kuzeyden gelecek yeni bir soğuk hava dalgasıyla birlikte, özellikle iç bölgelerde kar yağışının tekrar başlaması bekleniyor. Yağışların ardından oluşabilecek kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Başkent Ankara’da çarşamba günü kar yağışı beklenirken, İstanbul’da yağışların yağmur şeklinde görüleceği öngörülüyor.

Bugünün hava durumu raporuna göre ise Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde yağmur geçişleri görülecek. Ayrıca Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin de yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının güneyli rüzgarların etkisiyle batı ve iç kesimlerde bir miktar artacağı, ancak genel olarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bildirildi.