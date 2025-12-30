30 Aralık Salı Hava Durumu: Meteoroloji ve Valilik’ten Peş Peşe Uyarılar! Önce Fırtına Sonra Kar
Meteoroloji ve Valilik peş peşe uyardı. Üç denizde beklenen şiddetli fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi. Bugün kısa bir mola veren kar yağışı ise çarşamba günü yurdun iç kesimlerini yeniden beyaza bürüyecek.
İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi'nin (BUDO) bu sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İşte 30 Aralık Salı hava durumu ve meteoroloji ile valilikten gelen uyarılar.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nden gelen son dakika verilerine göre Türkiye’nin batı kıyıları şiddetli fırtınanın etkisi altına giriyor.
Yurt genelinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı ise bugün kısa bir mola veriyor.
