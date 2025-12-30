onedio
Haberler
Gündem
30 Aralık Salı Hava Durumu: Meteoroloji ve Valilik'ten Peş Peşe Uyarılar! Önce Fırtına Sonra Kar



hava durumu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.12.2025 - 07:44 Son Güncelleme: 30.12.2025 - 08:05

Meteoroloji ve Valilik peş peşe uyardı. Üç denizde beklenen şiddetli fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi. Bugün kısa bir mola veren kar yağışı ise çarşamba günü yurdun iç kesimlerini yeniden beyaza bürüyecek.

İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi'nin (BUDO) bu sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İşte 30 Aralık Salı hava durumu ve meteoroloji ile valilikten gelen uyarılar.




Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nden gelen son dakika verilerine göre Türkiye'nin batı kıyıları şiddetli fırtınanın etkisi altına giriyor.



Marmara, Karadeniz ve Ege kıyıları için yapılan uyarılarda rüzgarın hızının saatte 80 kilometreyi bulabileceği belirtildi. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, İDO ve BUDO planlanan bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi’nde öğle saatlerinden itibaren rüzgarın etkisini artıracağını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre rüzgar, öğle saatlerinde güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra ise yön değiştirerek kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın sadece denizde değil, karada da hayatı zorlaştırabileceği vurgulanırken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Etkili rüzgarın 31 Aralık gününün ilk saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı ise bugün kısa bir mola veriyor.



Ancak uzmanlar, bu sakinliğin uzun sürmeyeceğini belirtiyor. Çarşamba sabahından itibaren kuzeyden gelecek yeni bir soğuk hava dalgasıyla birlikte, özellikle iç bölgelerde kar yağışının tekrar başlaması bekleniyor. Yağışların ardından oluşabilecek kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Başkent Ankara’da çarşamba günü kar yağışı beklenirken, İstanbul’da yağışların yağmur şeklinde görüleceği öngörülüyor.

Bugünün hava durumu raporuna göre ise Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde yağmur geçişleri görülecek. Ayrıca Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin de yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının güneyli rüzgarların etkisiyle batı ve iç kesimlerde bir miktar artacağı, ancak genel olarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bildirildi.



İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi'nin (BUDO) bu sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İki işletmenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtildi ve bugün (Salı) bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. 

BUDO’dan yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Aynı gerekçeyle, 01.01.2026 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Ali Can YAYCILI

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
