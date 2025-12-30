Kar Türkiye'yi Etkisi Altına Aldı: 20 Şehirde Okullar Tatil Edildi! 30 Aralık Salı Bugün Okullar Tatil mi?

Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürmesiyle birlikte, eğitime ara verilen iller de netleşti.

İşte 30 Aralık Salı günü okulların tatil edildiği iller…

Mardin: Mardin'de etkisini sürdüren kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle valilik, eğitime verilen aranın bir gün daha uzatıldığını duyurdu. Mardin Valiliği, meteorolojiden gelen dondurucu soğuk ve buzlanma uyarılarının ardından vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla yeni bir açıklama yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, il genelindeki tüm okullarda eğitime verilen ara 3O Aralık Salı gününü de kapsayacak şekilde uzatıldı. Açıklamada, 'Mardin genelinde devam eden kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, buzlanma ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, 30. Aralık 2025 Salı günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır' denildi.

Zonguldak: Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yayımlanan duyuruda, meteorolojik veriler ve mevcut hava şartları göz önüne alınarak tedbir kararı alındığı bildirildi. Tatil kararının 30 Aralık 2025 Salı günü geçerli olduğu belirtildi. Karara göre; il genelinde 'Taşımalı Eğitim' kapsamında bulunan özel eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyesindeki okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Açıklamada ayrıca vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, 'Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim' ifadelerini kullandı.

Çankırı: Çankırı'da etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındı. Bu kapsamda Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Kurşunlu, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur'an kursları dahil) 30 Aralık 2025 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Aynı ilçelerde kamu kurumlarında görevli hamile personel, engelli çalışanlar ile çocuğu anasınıfına devam eden anneler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak. Öte yandan, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Sakarya: Sakarya’nın Hendek ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bazı okullar ile taşımalı eğitim çerçevesinde mahallelerde eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı. Hendek Kaymakamlığı ilçe genelinde devam eden olumsuz hava şartları, yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma riskine karşı yeni tatil kararlarını duyurdu. İlçe genelindeki 17 mahalleden yapılan taşımalı eğitim faaliyetleri de durduruldu. Karar çerçevesinde; Dikmen, Kurtuluş, Bakacak, Yeniyayla, Aksu, Göksu, Karadere, Sümbüllü, Pazarcık, Dededüzü, Muradiye, Hicriye, Bıçkıatik, Eskibıçkı, Harmantepe, Kırktepe ve Kocatöngel mahallelerinden yapılan ilk ve ortaöğretim taşımalı eğitimine 30 Aralık Salı günü bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Muş: Muş'un Malazgirt, Varto ve Bulanık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 30 Aralık Salı günü ara verildi. Malazgirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre ilçede önceki gün başlayan yoğun kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi. Buzlanma riskinin ve elverişsiz hava koşullarının da devam edeceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: '30 Aralık 2025 Salı günü ilçemiz genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile köy okullarımızda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlçe merkezindeki okullarımızda eğitim öğretim devam edecektir.'

Bulanık Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise '30 Aralık 2025 tarihinde ilçe merkezindeki okullarımızda eğitim öğretime devam edilecek olup, taşımalı ve köy okullarımızda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir.' denildi. Varto Kaymakamlığından yapılan açıklamada, '30 Aralık 2025 tarihinde ilçe merkezindeki okullarımızda eğitim-öğretime devam edilecek olup, taşımalı ve köy okullarımızda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir.' denildi.

Karabük: Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle salı günü okullar tatil edildi. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, il genelindeki her tür ve derecedeki okulun bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Yavuz, yaptığı açıklamada, 'İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 30 Aralık Salı günü, Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır' denildi.

Sinop: Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde 30 Aralık Salı günü taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği belirtildi. Hava muhalefeti dolayısıyla meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: 'Bu doğrultuda, Türkeli ilçesinde ilçe genelinde tüm okullarda, Ayancık ve Erfelek ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Boyabat, Dikmen ve merkez ilçede ise kısmi olarak 30 Aralık Salı günü taşımalı eğitime ara verilmiştir.'

Rize: Rize’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreleri bulduğu Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir süreyle ara verildiği duyuruldu. Çamlıhemşin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 'İlçemizde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar değerlendirilmiş, öğrencilerimizin güvenliği öncelikli olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda, 30 Aralık 2025 Salı günü ilçemizde taşımalı eğitim kapsamında bulunan tüm özel eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okullarımızda 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir' ifadelerine yer verildi.

Bitlis: Bitlis’te olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime iki gün süreyle ara verildi. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde eğitim ve öğretime 2 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre aşırı soğuklarla birlikte, 30.12.2025 Salı günü yoğun buzlanma ve 31.12.2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır' denildi.

Batman ve Siirt: Batman ve Siirt Valiliği, salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'İlimiz genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 30 Aralık Salı günü, Batman il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur' denildi. Siirt Valiliği'nden de il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları ile meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, vatandaşlar ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı tedbirler alındığı bildirildi. Açıklamada, 'Bu kapsamda, 30 Aralık Salı günü ilimiz genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Siirt kent merkezinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezin her türlü motosiklet aracı ile kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malûl, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur' ifadelerine yer verildi.

Elazığ: Elazığ'da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün daha ara verildi. Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre 30 Aralık Salı günü aşırı buzlanma ve 31 Aralık Çarşamba günü yoğun kar yağışı olacağının değerlendirildiğini belirtti.

Kastamonu: Kastamonu’da kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle Merkez, İnebolu, Ağlı, Şenpazar, Küre, Seydiler, Daday ve Azdavay ilçelerinde tüm kademelerdeki okullar tatil edilirken, Abana ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca Bozkurt ilçesinde kar yağışının yoğun olması ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı 30 Aralık Salı günü ve 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime ve pansiyonda yatılı olup evci izninde olan öğrenciler için eğitime ara verildi.

Van: Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 30.12.2025 Salı günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır' denildi.

Artvin: Artvin’in Şavşat ilçesinde etkili olması beklenen kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Şavşat Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede akşam saatlerinde başlaması ve yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı ile soğuk hava şartlarının, özellikle ulaşımda olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Bu kapsamda alınan tedbirler doğrultusunda, 30 Aralık Salı günü ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamilelerin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Düzce: Düzce’nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 30 Aralık Salı günü tatil edildi. Yığılca ve Kaynaşlı Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan açıklamada, 'İlçemiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kara yollarında buzlanma riski oluşmuştur. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar dikkate alındığında, öğrencilerimizin ve personelimizin güvenliğinin öncelenmesi gerekmiştir. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser ve benzeri kronik rahatsızlığı bulunan personel 30 Aralık Salı günü bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır' denildi.

Bingöl: Bingöl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle merkezde taşımalı, Kiğı, Karlıova ve Adaklı ilçelerinde tüm eğitime 1 gün ara verildi.

Bartın: Ulus Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 'İlçemiz genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Ulus ilçemizde taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan öğrenciler için eğitim-öğretime 30 Aralık Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir' ifadelerine yer verildi.

Amasya: Amasya Valiliği, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılmış gibi gösterilen ‘kar tatili’ paylaşımlarının asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada, 'Çeşitli sosyal medya platformlarında sahte görsel paylaşılarak yarın ilimiz genelinde eğitim öğretime kar yağışı sebebiyle ara verileceği iddia edilmektedir. Söz konusu paylaşım gerçeği yansıtmamakta olup valiliğimizin basın açıklaması formatı üzerinde oynanarak oluşturulmuştur' ifadelerine yer verildi. 30 Aralık Salı günü eğitime ara verileceğini bildiren sahte görsele itibar edilmemesi ve yalnızca valiliğin resmi sosyal medya hesapları ile WhatsApp kanalı üzerinden yapılan paylaşımların dikkate alınması istendi.

Hakkari: Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 30 Aralık 2025 Salı günü eğitime ara verildi. Konuya ilişkin Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Meteorolojik değerlendirmelere göre; Hakkâri il genelinde iki gündür devam eden kar yağışının etkisini sürdürmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının meydana gelme riskinin artacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle; Hakkâri il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri dâhil olmak üzere) 30 Aralık 2025 Salı günü (1 gün) süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM’larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; hamile, engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0–12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 30 Aralık 2025 Salı günü (1 gün) süreyle idari izinli sayılacaktır. Sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile sahada acil durum sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD vb.) kurumlarda görevli personelin idari izin durumları, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili kurum amirleri tarafından planlanacaktır.' denildi.

Şanlıurfa: Şanlıurfa Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 30 Aralık Salı günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde sabah saatlerinden itibaren don, buzlanma ve soğuk hava koşullarının beklendiği belirtildi. Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 'Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 30 Aralık Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır.'