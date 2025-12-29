Kadınların Yardım İşareti Nasıl Yapılır? Hatice Yalman da 4 Parmak İşareti ile Yardım İstemiş
Tokat’ta Mustafa Koç tarafından öldürülen Hatice Yalman’ın, son anlarında birlikte girdikleri markette kadınların uluslararası yardım çağrısı olarak bilinen işaretle yardım talep ettiği, ancak kasiyerin bu işareti anlamadığı için yardım edemediği ortaya çıktı. İlk kez Kanada’da ortaya çıkan 4 parmak yardım işareti, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Özellikle kadınlar arasında kullanılan bu işaret, bir yardım çağrısı anlamına geliyor. Peki, herkesin bilmesi gereken kadınların yardım işareti nasıl yapılıyor?
Tokat’ta birlikte yaşadığı Mustafa Koç tarafından öldürülen Hatice Yalman’ın davası görülmeye başlandı.
4 Parmak Yardım İşareti Nedir? Yardım Çağrısı Nasıl Yapılır?
