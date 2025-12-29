onedio
Kadınların Yardım İşareti Nasıl Yapılır? Hatice Yalman da 4 Parmak İşareti ile Yardım İstemiş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
30.12.2025 - 00:14

Tokat’ta Mustafa Koç tarafından öldürülen Hatice Yalman’ın, son anlarında birlikte girdikleri markette kadınların uluslararası yardım çağrısı olarak bilinen işaretle yardım talep ettiği, ancak kasiyerin bu işareti anlamadığı için yardım edemediği ortaya çıktı. İlk kez Kanada’da ortaya çıkan 4 parmak yardım işareti, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Özellikle kadınlar arasında kullanılan bu işaret, bir yardım çağrısı anlamına geliyor. Peki, herkesin bilmesi gereken kadınların yardım işareti nasıl yapılıyor?

Tokat’ta birlikte yaşadığı Mustafa Koç tarafından öldürülen Hatice Yalman’ın davası görülmeye başlandı.

Yalman ailesinin avukatı Selinay Arslan, duruşmada Hatice Yalman’ın öldürülmeden önce Mustafa Koç ile birlikte girdiği markette kasiyere tüm dünyada kullanılan yardım işaretini yaptığını, ancak kasiyerin bu işareti anlamadığını söyledi.

4 Parmak Yardım İşareti Nedir? Yardım Çağrısı Nasıl Yapılır?

Özellikle zor durumdaki kadınların kullandığı yardım çağrısı işareti, ilk olarak Kanada Kadınlar Vakfı tarafından ortaya çıkarıldı ve kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Şiddet gören kadınlar, bu gizli işaret ile yardım çağrısı yapabiliyor.

4 Parmak Yardım İşareti Nasıl Yapılır?

  • Avuç içi karşıya bakacak şekilde el kaldırılır.

  • Dört parmak açık tutulur.

  • Başparmak avuç içine doğru kapatılır.

  • Ardından diğer dört parmak başparmağın üzerine kapanır.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
