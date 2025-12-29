IBAN ile Para Transferinde Yeni Yılda Başlayacak Düzenlemede Değişiklik Yapıldı

Türkiye’de 1 Ocak 2026 itibarıyla IBAN ile para transferinde ciddi değişiklikler olacağı açıklanmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kayıt dışı para transferini ve kara parayı önlemek amacıyla 200 bin lira limitli tüm işlemlerde açıklama yapılmasını zorunlu hâle getirecekti. Dünya Gazetesi’nin iddiasına göre, yeni yılda uygulanacak IBAN yönetmeliğinde bu sınır 400 bin liraya yükseltildi.

1 Ocak 2026 itibarıyla mobil bankacılık, ATM ve banka şubeleri üzerinden yapılacak 400 bin lira tutarındaki her para transferi için vatandaşların açıklama yapması zorunlu olacak. Açıklamanın karakter sınırı ise en az 20 olacak.

Kaynak: Dünya Gazetesi / X