IBAN ile Para Transferinde Yeni Yılda Başlayacak Düzenlemede Değişiklik Yapıldı

IBAN ile Para Transferinde Yeni Yılda Başlayacak Düzenlemede Değişiklik Yapıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.12.2025 - 22:25

Türkiye’de 1 Ocak 2026 itibarıyla IBAN ile para transferinde ciddi değişiklikler olacağı açıklanmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kayıt dışı para transferini ve kara parayı önlemek amacıyla 200 bin lira limitli tüm işlemlerde açıklama yapılmasını zorunlu hâle getirecekti. Dünya Gazetesi’nin iddiasına göre, yeni yılda uygulanacak IBAN yönetmeliğinde bu sınır 400 bin liraya yükseltildi.

1 Ocak 2026 itibarıyla mobil bankacılık, ATM ve banka şubeleri üzerinden yapılacak 400 bin lira tutarındaki her para transferi için vatandaşların açıklama yapması zorunlu olacak. Açıklamanın karakter sınırı ise en az 20 olacak.

Kaynak: Dünya Gazetesi / X

MASAK'ın yeni yılda yürürlüğe girecek tebliğine göre, "havale" veya "EFT" yöntemiyle gönderilen paralar için açıklama zorunluluğu getirilecek.

MASAK’ın yeni yılda yürürlüğe girecek tebliğine göre, “havale” veya “EFT” yöntemiyle gönderilen paralar için açıklama zorunluluğu getirilecek.

Vatandaşlar, ödemeler için “gayrimenkul alım ödemesi”, “motorlu taşıt alım ödemesi”, “borç verme/ödeme”, “hediye/bağış/yardım”, “vergi/resim/harç”, “tazminat/sigorta”, “avukatlık/danışmanlık/müşavirlik”, “sağlık”, “kripto/dijital varlık”, “şans oyunları/bahis”, “eğlence/sosyal medya ödemeleri”

gibi başlıklardan birini seçmek zorunda kalacak.

Bunların dışında “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi seçeneklerin tercih edilmesi hâlinde ise en az 20 karakter uzunluğunda açıklama yazılması zorunlu olacak.

Alt limit sınırı 200 bin liradan 400 bin liraya yükseldi iddiası

Alt limit sınırı 200 bin liradan 400 bin liraya yükseldi iddiası

MASAK’ın yeni tebliğine göre para transferlerinde alt sınırın 200 bin lira olacağı iddia edilmişti. Dünya Gazetesi’nin haberine göre bu sınır değiştirildi ve 400 bin liraya yükseltildi.

1 Ocak 2026’dan sonra vatandaşlar, mobil bankacılık, ATM veya banka şubeleri üzerinden yapılacak her 400 bin lira tutarındaki para transferi için açıklama yapmak zorunda kalacak.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
