Şimdiden Tarihe Geçtiler! 2025’in En İyi Spor Olayını Seçiyoruz
Yeni yıla sayılı günler kala 2025’in en iyi spor olaylarını hatırlamaya hazır mısınız? 2025 yılına şimdiden tarihe geçen birçok olay meydana geldi. Fenerbahçe, basketbolda Avrupa’nın yeniden en iyi kulübü olurken, Galatasaray, Türk futbol tarihinin transfer rekoruna imza attı. Ayrıca milli takım bazında hem erkek basketbolda hem de kadınla voleybolda tarihi başarılılar elde edildi. Peki sizin görüşünüz ne? 2025 yılının en iyi spor olayını sizin oylarınızla seçiyoruz…
2025 YILININ SPOR OLAYI HANGİSİ?
