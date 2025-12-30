Gözaltına Alınan Kısmetse Olur Yarışmacısından Taşacak Bu Deniz’in Yeni Çiftine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon dünyasında hareket bugün de hız kesmedi. Dizilerde öne çıkan sahneler kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı, reyting yarışında ise dikkat çeken bir değişim oldu. Gün boyunca yaşanan gelişmeleri anbean aktarmıştık. Kaçıranlar için günün öne çıkan anlarını tek bir içerikte bir araya getirdik. 30 Aralık Salı günü ekranda neler yaşandığına birlikte göz atalım…
X platformunda bir kullanıcı diziseverlere sorusuyla etkileşimlerin odağı oldu.
Uzak Şehir dizisini yıllar önceden manifestleyen bir yazar olduğunu fark edildi.
Taşacak Bu Deniz ekibi, geçtiğimiz günlerde Trabzon Film Festivali'nde konuşma yapmıştı.
Yılbaşı gecelerine damga vuran O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimleri geçtiğimiz hafta gerçekleşti.
Uzak Şehir'in yeni bölümünün iptal edilmesi reytinglerde Cennetin Çocukları dizisine yaradı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 28 Aralık'ta pek çok ünlü isim gözaltına alındı.
Ben Leman, reytinglerinin düşük olması nedeniyle erken final yaparak ekranlara veda etti.
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, 3. sezonuyla final yaptı.
Beyazıt Öztürk'ü Kanal D ekranlarına döndüren program izleyiciler arasında heyecan yaratmıştı.
