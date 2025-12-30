onedio
Gözaltına Alınan Kısmetse Olur Yarışmacısından Taşacak Bu Deniz'in Yeni Çiftine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Gözaltına Alınan Kısmetse Olur Yarışmacısından Taşacak Bu Deniz’in Yeni Çiftine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.12.2025 - 15:30

Televizyon dünyasında hareket bugün de hız kesmedi. Dizilerde öne çıkan sahneler kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı, reyting yarışında ise dikkat çeken bir değişim oldu. Gün boyunca yaşanan gelişmeleri anbean aktarmıştık. Kaçıranlar için günün öne çıkan anlarını tek bir içerikte bir araya getirdik. 30 Aralık Salı günü ekranda neler yaşandığına birlikte göz atalım…

X platformunda bir kullanıcı diziseverlere sorusuyla etkileşimlerin odağı oldu.

Dizilerdeki en iyi kar sahnesini sorunca hafızası kuvvetli izleyiciler de bir bir yanıtlarını sıraladı. En çok adı geçen diziler Aşk Yeniden, Adını Feriha Koydum ve Kurtlar Vadisi’ydi.

Uzak Şehir dizisini yıllar önceden manifestleyen bir yazar olduğunu fark edildi.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın uyumu son zamanların en çok konuşulan konularından. İkili birkaç kez “En çok yakışan dizi çifti” ödülü de aldı. İşte bahsi geçen yazar da yıllar önce bir hikayesinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’yı bir araya getirerek bir mini klip oluşturmuş. Üstelik karakterin adını da Cihan koymuş. İzleyiciler de bu durumu fark edince manifestin gücüne şaşırdı. Yorum kutusu kısa sürede doldu taştı.

Taşacak Bu Deniz ekibi, geçtiğimiz günlerde Trabzon Film Festivali'nde konuşma yapmıştı.

Trabzon Film Festivali'ne konuk olan Taşacak Bu Deniz ekibinin verdiği spoilerlar sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. Daha önce dizinin kaç sezon süreceği ve Gezep ile Hicran aşkı gibi detayların verildiği konuşmada senaristlerin sürpriz bir aşkı da itiraf ettiği ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan videoda senarist, Amirum Dayı ile Şirin Furtuna'nın ilerleyen bölümlerde aşk yaşayacağını açıkladı.

Yılbaşı gecelerine damga vuran O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimleri geçtiğimiz hafta gerçekleşti.

Cihan Ünal, Ava Yaman, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Mahsun Karaca, Mina - Yade - Beren, Toprak Razgatlıoğlu, Zuhal Topal ve Korhan Saygıner, Pelin AkilSurvivor Gönüllüler Kadınlar, Burak Yörük, Serra Arıtürk, Ceren & Emir Benderlioğlu, Rabia Soytürk, Feyza Civelek ve Survivor Gönüllüler Kadınlar ve Erkekler'in renk kattığı geceden ilk kez göreceğiniz fotoğraflar yayınlandı.

Uzak Şehir'in yeni bölümünün iptal edilmesi reytinglerde Cennetin Çocukları dizisine yaradı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları 29 Aralık Pazartesi reyting zirvesinde yer aldı. Cennetin Çocukları Total, AB ve ABC1'de zirvede yer alırken, tüm kategorilerde onu gündüz kuşağı programları Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert izledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 28 Aralık'ta pek çok ünlü isim gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz gün yapılan operasyonda gözaltına alınan isimlerden birinin Rabia Karaca olduğu ortaya çıktı. Rabia Karaca, Kısmetse Olur adlı evlendirme programıyla tanınıyordu.

Ben Leman, reytinglerinin düşük olması nedeniyle erken final yaparak ekranlara veda etti.

13. bölümüyle final yapan Ben Leman'ın bitmesinin ardından seyirci yoğun üzüntü duysa da oyuncuların ve set ekibinin paylaşımları kafa karıştırmaya başladı. Ben Leman'ın Disney Plus'ta devam etmesi konusunda çeşitli iddialar ortaya atılırken oyuncuların Disney'e yorum atması ve Disney'in diziyi 'sezon finali' olarak göstermesi bu iddiaları iyice güçlendirdi.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, 3. sezonuyla final yaptı.

Demet EvgarInstagram hesabından Bahar dizisine duygulandıran bir veda paylaşımı yayınladı. 👇

“Bir hikayeyi daha paylaşmanın mutluluğu var üzerimde. Bunu mümkün kılan, Bahar’la gelen, Bahar’ı getiren her şeye ve herkese gönülden teşekkürler. Karanlığın içinden bile parlayarak geçenlere 💙 Şimdi final zaman, nice başka baharlara 🌸”

Beyazıt Öztürk'ü Kanal D ekranlarına döndüren program izleyiciler arasında heyecan yaratmıştı.

Her ne kadar Beyaz Show beklentilerinin karşılanmadığını gören izleyici şaşkına dönse de Beyaz'la Joker programının formatı merak uyandırmıştı. Programın ne zaman yayınlanacağı ve programda neler yaşanacağı İrem Derici tarafından bile merak edilip konuşulmaya başlanmıştı. 4 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak Beyaz'la Joker programından ilk tanıtım yayınlandı.

Elif Sude Yenidoğan
