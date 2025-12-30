O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Çekimlerinden İlk Kez Göreceğiniz Fotoğraflar Yayınlandı
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimleri geçtiğimiz hafta yapıldı. Cihan Ünal, Ava Yaman, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Mahsun Karaca, Mina - Yade - Beren, Toprak Razgatlıoğlu, Zuhal Topal ve Korhan Saygıner, Pelin Akil, Survivor Gönüllüler Kadınlar, Burak Yörük, Serra Arıtürk, Ceren & Emir Benderlioğlu, Rabia Soytürk, Feyza Civelek ve Survivor Gönüllüler Kadınlar ve Erkekler'in renk kattığı geceden ilk kez göreceğiniz fotoğraflar yayınlandı.
Yılbaşı gecelerine damga vuran O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimleri geçtiğimiz hafta gerçekleşti.
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında birbirinden ünlü isimler konuk olarak yarıştı.
31 Aralık Çarşamba 20.00'de TV8'de yayınlanacak programdan hiç görmediğiniz fotoğraflar yayınlandı.
İşte, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimlerinden bazı anlar:
