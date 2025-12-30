onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Çekimlerinden İlk Kez Göreceğiniz Fotoğraflar Yayınlandı

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Çekimlerinden İlk Kez Göreceğiniz Fotoğraflar Yayınlandı

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.12.2025 - 13:57

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimleri geçtiğimiz hafta yapıldı. Cihan Ünal, Ava Yaman, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Mahsun Karaca, Mina - Yade - Beren, Toprak Razgatlıoğlu, Zuhal Topal ve Korhan Saygıner, Pelin Akil, Survivor Gönüllüler Kadınlar, Burak Yörük, Serra Arıtürk, Ceren & Emir Benderlioğlu, Rabia Soytürk, Feyza Civelek ve Survivor Gönüllüler Kadınlar ve Erkekler'in renk kattığı geceden ilk kez göreceğiniz fotoğraflar yayınlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yılbaşı gecelerine damga vuran O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimleri geçtiğimiz hafta gerçekleşti.

Yılbaşı gecelerine damga vuran O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimleri geçtiğimiz hafta gerçekleşti.

Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünü yaptığı programda bu yıl jüri üyeleri Gupse Özay, Giray Altınok, Hadise ve Murat Boz oldu. Çekimlerde kahkaha ve eğlence dolu anlar yaşandı.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında birbirinden ünlü isimler konuk olarak yarıştı.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında birbirinden ünlü isimler konuk olarak yarıştı.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimleri geçtiğimiz hafta yapıldı. Cihan Ünal, Ava Yaman, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Mahsun Karaca, Mina - Yade - Beren, Toprak Razgatlıoğlu, Zuhal Topal ve Korhan Saygıner, Pelin Akil, Survivor Gönüllüler Kadınlar, Burak Yörük, Serra Arıtürk, Ceren & Emir Benderlioğlu, Rabia Soytürk, Feyza Civelek ve Survivor Gönüllüler Kadınlar ve Erkekler'in sahne aldığı program bir kez daha yeni yıla eğlence dolu anlarla girmemizi sağlayacak.

31 Aralık Çarşamba 20.00'de TV8'de yayınlanacak programdan hiç görmediğiniz fotoğraflar yayınlandı.

31 Aralık Çarşamba 20.00'de TV8'de yayınlanacak programdan hiç görmediğiniz fotoğraflar yayınlandı.

İşte, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimlerinden bazı anlar:

İşte, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimlerinden bazı anlar:

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kedi Oyuncağı

Yalovadaki çatışmada üç polisimizi şehit eden terörist Zafer Umutlu’nun, “IŞİD üyeliği” davasında tutuksuz yargılanıp beraat ettiği ve beraat kararının çatış... Devamını Gör

Kedi Oyuncağı

o ses türkiye olmasa ne yapardık