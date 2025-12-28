Sevgili Balık, yılın son pazartesi gününe ruhsal bir temizlikle başlayabilirsin. Öyle ki bu temizlik, hem iş hayatını hem de sosyal yaşantını etkileyebilir. Zira, Güneş'in Oğlak burcundaki enerjisi, hayallerini kimlerle paylaşmak istediğin konusunda daha net bir görüşe sahip olmanı sağlıyor. Bu, 2025 yılında seni aşağı çeken ve enerjini tüketen bağları bugün itibarıyla sonlandırman için mükemmel bir fırsat olabilir.

Elbette, kariyerinde seni dibe çeken ekip çalışmaları, projeler ve stresin artık zirveye ulaştığı işler de buna dahil. Hayatından çıkardıklarının yerine gelecek insanlar ise 2026 yılına daha güçlü bir destek ağı ile girmeni sağlayacak. İş arkadaşlarınla daha uyumlu bir çalışma ortamı oluşturacak ve bu sayede daha başarılı sonuçlar elde edeceksin. Yani iş değişikliğini enine boyuna düşünmenin zamanı geldi.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise arkadaşlık ilişkisinin aşka dönüşmesi gibi bir enerji söz konusu. Belki de uzun zamandır arkadaş olduğun biriyle aranda farklı bir kıvılcım oluşabilir. Ya da kalbini yeniden heyecanlandıran biriyle karşılaşabilirsin. Yeni yılın son günleri, senin için umut dolu ve heyecan verici hayallere sürüklüyor... Sen de yıl bitmeden kalbinin sesini bulabilisin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…