Sevgili Balık, yılın son pazartesi gününü ruhsal bir detoks ile karşılamaya hazırlanıyor. Bu temizlik, iş hayatını ve sosyal çevreni etkileyebilecek bir dönüşümün habercisi olabilir. Güneş, Oğlak burcunda parlayarak, hayallerini kimlerle paylaşacağına dair net bir yol haritası çiziyor önüne. Bu, 2025 yılında seni aşağı çeken ve enerjini tüketen bağları bugün itibarıyla koparma fırsatı sunuyor.

Elbette, bu bağlar arasında seni dibe çeken ekip çalışmaları, projeler ve stresin artık zirveye ulaştığı işler de yer alıyor. Hayatından çıkaracağın bu kişiler ve durumlar yerine, 2026 yılına daha güçlü bir destek ağı ile gireceğin yeni insanlar ve fırsatlar gelecek. İş arkadaşlarınla daha uyumlu bir çalışma ortamı oluşturacak ve bu sayede daha başarılı sonuçlar elde edeceksin.

Şimdi kendini yeniden keşfedecek, hayatında önemli olanı belirleyecek ve gereksiz yüklerden kurtulacaksın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…