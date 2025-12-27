Sevgili Balık, bugün senin için oldukça duygusal ve anlam yüklü bir gün olacak gibi görünüyor. Pazar gününün sakin ve huzur dolu atmosferi, Merkür ile Chiron üçgeninin güçlü etkisi altında daha da derin bir anlam kazanıyor. Bu etkileyici astrolojik etkileşim, aile bağlarını, geçmişini ve iç huzurunu ilgilendiren eski bir yaranın iyileşmesine yardımcı olacak bir şifa alanı oluşturuyor.

Bu noktada, hayatını kökten değiştirecek hukuki süreçler ve aile bağlarını yeniden şekillendirecek anlaşma süreçleri devreye giriyor. Belki bu süreç başlangıçta sana biraz zor gelecek, belki de biraz korkutucu. Ancak zamanla bu durumu kabul edeceğini ve iç huzurun için gereken her şeyi yapmaya hazır olduğunu fark edeceksin. Hatta, belki de iç huzurun ve hak ettiğin mutluluk uğruna durmaksın hareket etmeye karar vereceksin. İşte bu hırs ve kararlılık, seni başarıya ve mutluluğa götürecek. Hem de yıl bitmeden! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…