Sevgili Balık, bugünün enerjisi seni adeta bir deniz feneri gibi aydınlatıyor ve içindeki sezgileri birer birer ortaya çıkarıyor. İş hayatında karşılaşacağın bir durumla ilgili içinden gelen bir his, adeta bir pusula gibi sana doğru yolu gösteriyor. Mantığın kadar kalbinin sesine de kulak veriyorsun ve bu, senin en büyük kozun, en değerli silahın.

Günün ikinci yarısında ise yaratıcılığını konuşturabileceğin işler, hayaller kurmak ya da geleceğe dair planlar yapmak sana kendini enerjik ve canlı hissettiriyor. Adeta bir ressamın tuvali gibi renkleniyor ruhun, seni sen yapan şeylere yönelmek, bu Cumartesi gününü daha da özel kılabilir.

Hayatını sana iyi gelen şeylerle doldurmaya, bu sayede hem iş hayatını hem de özel hayatını masallardaki gibi heyecan verici hale getirmeye ne dersin? Belki de bir peri masalı kahramanı gibi hissedeceksin kendini. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…