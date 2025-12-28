Sevgili Akrep, yılın son pazartesinde Güneş, Oğlak burcunda parlıyor. Bu da iletişim, anlaşmalar ve planlar gibi konuları ön plana çıkarıyor. Yani, 2025 yılında başlamış ama henüz sonuçlanmamış olan konuşmalar, bugün zihnini meşgul edebilir. Galiba yıl sonu değerlendirmeleri ile artık eski dosyalar peşi sıra kapanabilir.

İşte şimdi temiz bir başlangıca hazır olabilirsin. Bu durum iş hayatında yeni bir teklif, heyecan vercisi bir sözleşme ya da önemli bir görüşme ile daha da önemli hale gelebilir. Zira bu tür gelişmeler, 2026 yılının nasıl bir yön alacağını belirleyebilir. Şimdi karşına çıkan her fırsatı dikkatle değerlendirmeli, geleceğini adeta ilmek ilmek inşa etmelisin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise dürüstlük bugünün anahtar kelimesi olabilir. Yeni yıla, yani 2026'ya, daha açık, daha cesur ve gerçek duygularınla ilerlemeye hazırsın. Kalbinde ne varsa, onu ifade etmekten çekinmemelisin. Hatta karşılık bulamayacağına inansan da içindekileri söylemeli, buna göre kendine bir yol çizmelisin. Tamam mı, devam mı? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…